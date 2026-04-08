Zmiany widać z tyłu nowej Toyoty RAV4. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Zauważyłeś to? Toyota po cichu zmienia swoje logo. Słynna niebieska obwódka to już przeszłość. Jeśli ostatnio mijałeś na ulicy nową Toyotę Camry albo najnowszą generację Priusa, mogłeś odnieść wrażenie, że czegoś brakuje. Spokojnie, to nie twoja spostrzegawczość zawodzi. To japoński gigant przeprowadza właśnie cichą rewolucję wizerunkową.

Charakterystyczne niebieskie logo Toyoty, które przez ponad 15 lat krzyczało do nas: "Hej, patrzcie, jestem ekologiczną hybrydą!", właśnie odchodzi do lamusa.

Dlaczego marka, która właściwie zbudowała potęgę napędów hybrydowych, rezygnuje ze swojego najbardziej rozpoznawalnego symbolu? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać, i ma sporo wspólnego z tym, jak dziś postrzegamy samochody elektryczne i przyszłość motoryzacji.

Koniec ery "niebieskiej poświaty". Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy na drogi wyjechała trzecia generacja Toyoty Prius. To właśnie wtedy Japończycy uznali, że ich przełomowy napęd hybrydowy zasługuje na specjalne wyróżnienie. Trzy elipsy tworzące logo Toyoty dostały niebieskie wypełnienie (tzw. halo), które stało się synonimem oszczędności i nowoczesności.

Przez lata sprawa była jasna: widzisz niebieski znaczek, więc masz do czynienia z hybrydą. Ale świat poszedł do przodu. Dziś, w 2026 roku, kiedy niemal każdy model w salonie jest w jakimś stopniu zelektryfikowany, takie rozróżnienie przestało mieć sens. Toyota uznała, że czas na nowe otwarcie.

Czym jest projekt Beyond Zero i tajemnicza niebieska kropka?

Zamiast świecącej obwódki, nowe modele, takie jak Toyota Camry czy RAV4, otrzymują teraz dyskretne oznaczenie HEV (Hybrid Electric Vehicle) oraz małą, niebieską kropkę na klapie bagażnika. Ten niepozorny detal to symbol nowej strategii marki o nazwie Beyond Zero.

Co to oznacza dla przeciętnego kierowcy? To sygnał, że Toyota nie skupia się już tylko na tym, by auto "mało paliło". Projekt Beyond Zero to cały parasol rozwiązań: od klasycznych hybryd, przez hybrydy typu plug-in (PHEV), aż po auta wodorowe (Toyota Mirai) i pełne "elektryki". Niebieska kropka ma łączyć je wszystkie, sugerując, że marka wykracza poza samą redukcję emisji spalin.

Czy "stara" hybryda stanie się klasykiem?

Można się zastanawiać, czy za kilka lat fani tuningu nie będą szukać niebieskich emblematów na portalach aukcyjnych, by dodać swoim autom nieco "retro" klimatu. Skoro moda na lata 90. wróciła z pełną siłą, to i niebieskie logo Toyoty może kiedyś stać się poszukiwanym gadżetem.

