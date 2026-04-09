Nowy Volkswagen Caddy wjeżdża na scenę z nowym wyglądem, technologią, która w końcu nadąża za rzeczywistością, i napędem, który może namieszać w segmencie małych aut dostawczych. Jeśli myśleliście, że w temacie "kombivanów" powiedziano już wszystko, to spójrzcie na te liczby.
Nie ma co owijać w bawełnę: Caddy to dla Volkswagena kura znosząca złote jajka, a dla nas, Polaków, powód do lekkiej dumy. Od 2003 roku z fabryki w Poznaniu wyjechało prawie 2,9 mln sztuk tego modelu.
Tylko obecna, piąta generacja, w nieco ponad pięć lat znalazła pół miliona nabywców. Co sprawia, że rzemieślnicy, kurierzy i rodziny z trójką dzieci tak bardzo go kochają? Odpowiedź jest prosta: on po prostu nie próbuje być niczym innym, niż jest. A teraz stał się jeszcze lepszy.
Nowy design, czyli Caddy zdejmuje robocze ciuchy
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to przedni pas. Nowy Volkswagen Caddy dostał zmodyfikowany zderzak, który teraz może być albo surowy i "strukturalny" (dla tych, którzy nie boją się zarysowań pod marketem budowlanym), albo elegancko lakierowany.
Do tego dochodzą nowe kolory nadwozia i felgi (od 16 do 18 cali), które sprawiają, że ten samochód przestaje wyglądać jak "pudełko na narzędzia", a zaczyna przypominać nowoczesnego vana.
Największa siła tego modelu to jednak jego modularność. Możecie wybrać krótkie nadwozie, wydłużone Caddy Maxi, wersję cargo, osobową, a nawet kempingową odmianę California. Dla każdego coś miłego, czyli od hydraulika, przez surfera, aż po dużą rodzinę, która regularnie pełni rolę "taksówki" dla dzieci i wnuków.
Hybryda plug-in, która ma sens: 122 km na samym prądzie
To jest informacja, która zmienia zasady gry. Nowy Caddy eHybrid oferuje teraz zasięg elektryczny wynoszący do 122 km. To nie jest błąd w druku. Taki wynik sprawia, że większość codziennych tras, czyli dostawy w mieście, podrzucanie dzieci do szkoły czy dojazdy do biura, można pokonać bez spalenia ani kropli paliwa. A gdy trzeba ruszyć w trasę, łączny zasięg wynosi ponad 620 km.
W dobie coraz ostrzejszych norm emisji i stref czystego transportu, taki napęd hybrydowy plug-in to dla wielu firm "być albo nie być". Volkswagen zrozumiał, że 30-40 km zasięgu w hybrydzie to w tej klasie żart, więc teraz daje nam realną alternatywę dla diesla, choć tradycyjne jednostki TDI i benzynowe TSI oczywiście zostają w ofercie.
Wnętrze, które zmienia się w zależności od potrzeb
Jedną z najciekawszych nowości jest wariant Caddy Flexible. To rozwiązanie dla tych, którzy przed południem muszą przewieźć paletę towaru, a po południu odebrać ekipę z budowy lub rodzinę z lotniska. W kilku prostych krokach zmieniamy pięcioosobowe auto w dwuosobowego dostawczaka z przegrodą.
Co więcej, przestrzeń ładunkowa w wersji Maxi to ponad 3100 litrów. To tyle, że spokojnie zmieścicie tam pół mieszkania z Ikei albo dwa rowery bez odkręcania kół. Volkswagen zapowiada też spore zmiany w kabinie, w tym większy ekran centralny i nowocześniejsze multimedia, ale na pełne szczegóły wnętrza musimy poczekać do połowy roku, kiedy ruszy przedsprzedaż.
Caddy to nie jest auto, które kupuje się sercem po obejrzeniu plakatu nad łóżkiem. To zakup czysto pragmatyczny. Ale kiedy dostajemy samochód z pięcioletnią gwarancją producenta, wysoką wartością rezydualną (to auto prawie nie traci na wartości na rynku wtórnym) i zdolnością holowania przyczep do 1500 kg, trudno o lepszy argument.
Nowy Volkswagen Caddy 2025 udowadnia, że ewolucja jest lepsza niż rewolucja. Zamiast budować wszystko od nowa, poprawiono to, co najważniejsze: wygląd, koszty eksploatacji w mieście i technologię pokładową. To nadal ten sam "członek rodziny", tylko w końcu poszedł do fryzjera i kupił sobie lepszy zegarek.
Czy te zmiany wystarczą, by utrzymać koronę najpopularniejszego modelu marki? Patrząc na parametry wersji eHybrid, jestem tu optymistą. Czekamy na oficjalne cenniki, które powinny pojawić się już niebawem.