Znasz to uczucie, kiedy wsiadasz do auta, ono odpala, nic nie stuka, nic nie puka, a ty czujesz, że masz wszystko pod kontrolą? Sam często wpadam w tę pułapkę. Wydaje nam się, że skoro samochód jedzie prosto, to jest idealnie. Nic bardziej mylnego. Rutyna to najkrótsza droga do tego, by przeoczyć absolutne podstawy, a jedną z nich jest ciśnienie w oponach. Serio, to ten drobiazg, który potrafi zrujnować twoje wydatki na paliwo i bezpieczeństwo w najmniej oczekiwanym momencie.

Największym mitem, w jaki wierzymy, jest to, że powietrze w kole jest stałe. Otóż nie jest. Opony to żywy organizm, więc reagują na temperaturę, styl jazdy i to, czy auto stało tydzień pod blokiem. Wystarczy jeden chłodniejszy poranek, by twoje koła straciły kilka dziesiątych bara.

Większość z nas przypomina sobie o kompresorze dopiero przy okazji sezonowej wymiany opon albo kiedy na desce rozdzielczej zapali się ta irytująca żółta kontrolka.

Problem w tym, że kiedy ona się zapala, zazwyczaj jest już dawno po ptokach. Auto nadal jedzie, ty nie czujesz różnicy od razu, ale samochód zaczyna reagować jak rozgotowane kluchy. Precyzja prowadzenia ucieka, a ty nawet nie wiesz kiedy.

Chcesz płacić więcej na stacji? Nie sprawdzaj ciśnienia

Jeśli nie przekonuje cię argument o bezpieczeństwie, to niech przemówi portfel. Zbyt niskie ciśnienie sprawia, że opona stawia większy opór. Silnik musi pracować ciężej, żeby przepchnąć auto przez asfalt, co bezpośrednio przekłada się na zużycie paliwa.

Widzisz na komputerze pokładowym wyższe spalanie o litr czy dwa? Zanim zaczniesz szukać usterki w silniku, sprawdź koła.

Z kolei zbyt wysokie ciśnienie to prosta droga do utraty komfortu. Auto staje się nerwowe, podskakuje na każdej nierówności, a ty czujesz każdą studzienkę na kręgosłupie.

Do tego dochodzi droga hamowania, która w sytuacjach krytycznych wydłuża się o cenne metry. To nie są żarty, a czysta fizyka, której nie oszukasz żadnym systemem wspomagania.

Pięć minut, które ratuje budżet i życie

Umówmy się: kontrola ciśnienia nie wymaga doktoratu z inżynierii. To prosta czynność, którą wykonasz na każdej stacji paliw. Gdzie szukać magicznych liczb? Zazwyczaj są na naklejce na słupku drzwi kierowcy albo pod klapką wlewu paliwa.

Pamiętaj tylko o jednej złotej zasadzie: sprawdzaj ciśnienie na zimnych oponach. Jazda na stację oddaloną o 20 kilometrów rozgrzewa gumę i przekłamuje wynik.

