Co zrobić, by auto mniej paliło? 9 sprawdzonych i prostych sposobów na oszczędzanie Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Ceny na pylonach stacji paliw znów przyprawiają o zawrót głowy. Podjeżdżasz, patrzysz na te 7 lub 8 złotych na początku i zastanawiasz się, czy tankujesz paliwo, czy płynne złoto. Dlatego ratunkiem podczas tej drożyzny jest oszczędna jazda. I to nie tylko kwestia nowoczesnego silnika, ale przede wszystkim tego, co mamy w głowie i pod prawą stopą.

Co realnie wpływa na zużycie paliwa i jak można uratować kilkaset złotych w skali miesiąca? Oto 9 sprawdzonych sposobów, które sprawią, że twoje auto przestanie być pochłaniaczem pieniędzy.

1. Zapomnij o "luzie". Hamowanie silnikiem to podstawa

Wielu kierowców starej daty wciąż wierzy w mit, że jazda na luzie oszczędza paliwo. To bzdura. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmniejszyć spalanie w aucie, naucz się hamować silnikiem.

Redukuj biegi, puszczaj gaz wcześniej, gdy widzisz czerwone światło w oddali. Auto jadące "na biegu" bez wciśniętego gazu zużywa okrągłe zero litrów. Dodatkowo unikaj szarpanego ruszania. Płynne operowanie gazem to twój najlepszy przyjaciel.

2. Ciśnienie w oponach i geometria

Mało kto o tym pamięta, a to błąd. Zbyt niskie ciśnienie w oponach generuje większe opory toczenia. Efekt? Twoje auto może palić nawet o 10 proc. więcej tylko dlatego, że nie dopompowałeś kół.

Równie ważna jest geometria. Jeśli auto "ściąga", tracisz energię na walkę z oporem, a opony zużywają się błyskawicznie. Regularna kontrola to nie koszt – to inwestycja.

3. Filtr powietrza to klucz

Zaniedbany samochód to paliwożerny samochód. Stary olej generuje większe tarcie wewnątrz silnika, a zapchany filtr powietrza sprawia, że jednostka "dusi się" i potrzebuje więcej mieszanki.

Eksperci wyliczają, że zużyte świece zapłonowe czy brudne filtry mogą podnieść koszty spalania nawet o 12 proc. Regularny serwis to fundament, jeśli interesuje cię tania eksploatacja auta.

4. Bagażnik to nie magazyn. Zmniejszenie masy auta działa

Przyznaj się, co wozisz w bagażniku? Płyn do spryskiwaczy z zeszłego roku, zestaw kluczy, których nigdy nie użyłeś i może jeszcze stare buty? Każde dodatkowe 50 kg obciążenia to ok. 4 proc. większe spalanie.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmniejszyć spalanie benzyny, zrób remanent. Nie zapomnij też o demontażu bagażnika dachowego czy uchwytów na rowery, gdy ich nie używasz. Paczki na dachu to zabójstwo dla aerodynamiki.

5. Planuj trasę, omijaj korki

Zanim ruszysz, spójrz w telefon. Google Maps czy inne aplikacje z natężeniem ruchu pozwalają uniknąć stania w bezsensownych zatorach. Czasem trasa o 2 kilometry dłuższa, ale płynna, okaże się znacznie tańsza niż krótki przejazd przez centrum w godzinach szczytu.

Jak obniżyć spalanie? Po prostu nie stój w miejscu z włączonym silnikiem.

6. Komfort kosztuje więcej, niż myślisz

"Klima" to zbawienie w upały, ale wiedz, że może ona dodać od 0,5 do nawet 1 litra na każde 100 km. To samo dotyczy podgrzewanych foteli czy kierownicy. Nie namawiam do jazdy w saunie, ale korzystaj z tych udogodnień z głową.

Jeśli na zewnątrz jest znośnie, czasem wystarczy nawiew. Pamiętaj: każdy włączony odbiornik prądu to dodatkowe obciążenie dla alternatora, a w efekcie większe zużycie paliwa.

7. Jak przetrwać w korku i nie zbankrutować?

Jeśli już utkniesz, nie "pompuj" gazem co pół metra. Staraj się toczyć powoli na biegu. Jeśli wiesz, że postój potrwa dłużej niż 30 sekund (np. przejazd kolejowy), wyłącz silnik.

Systemy start-stop robią to za nas, ale w starszych autach warto robić to ręcznie. Umiejętne prowadzenie auta w korku to wyższa szkoła jazdy, która daje wymierne korzyści.

8. Chcesz pojechać z domu do kościoła? Zostaw kluczyki w domu

To boli najbardziej, bo przecież kochamy komfort. Ale fakty są nieubłagane: na dystansach poniżej 4 km silnik nie ma szans osiągnąć temperatury roboczej.

Zużycie paliwa na starcie jest gigantyczne. Jeśli masz do skoczenia po bułki "żabim skokiem", wybierz rower lub spacer. To darmowy trening i realna oszczędność paliwa, którą odczujesz już po tygodniu.

9. No i na koniec: jak zmieniasz auto, wybierz te, które mniej pali

Wszystko zaczyna się też od wyboru odpowiedniego narzędzia. Jeśli więc kupujesz w tym momencie samochód, a twoim priorytetem jest niskie zużycie paliwa, nie patrz tylko na design.

