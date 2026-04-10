Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat. Świat futbolu jest w głębokim szoku. Był powszechnie znanym, niezwykle utytułowanym piłkarzem, trenerem oraz działaczem sportowym. Tragiczne informacje o przedwczesnej śmierci przekazał przed południem PZPN.
Jacek Magiera dopiero co wspierał naszą kadrę podczas marcowych baraży o awans na mistrzostwa świata. Dziś (10 kwietnia) jednak dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zasłabł w czasie treningu i lekarzom nie udało się już go uratować.
"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – czytamy w komunikacie strony Łączy nas piłka.
Radio Wrocław ustaliło, że Jacek Magiera "zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego". Trener został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety niedługo później zmarł.