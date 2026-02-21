Szymon Marciniak nie sędziuje meczów od kilku tygodni. Wiadomo dlaczego Fot. Shutterstock

Szymon Marciniak to najbardziej doświadczony polski sędzia piłkarski. Od początku grudnia nie poprowadził jednak żadnego spotkania w roli pierwszego arbitra. Kibice i niektórzy krytycy już oświadczyli, co mogło być powodem. Jego absencja na boisku była natomiast zaplanowana, i to już od dłuższego czasu.

Co dzieje się z Szymonem Marciniakiem? Takie pytanie od kilku tygodni zadają sobie kibice piłki nożnej. Sędzia z Płocka to jeden z najlepszych arbitrów w Polsce i na świecie – regularnie prowadzi mecze Ekstraklasy, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz mecze międzypaństwowe. Jest również rekordzistą pod względem liczby meczów sędziowanych w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju.

Szymon Marciniak nie sędziuje meczów od grudnia. Wiadomo dlaczego

Od 3 grudnia Szymon Marciniak nie poprowadził jednak żadnego spotkania w roli pierwszego sędziego. To wzbudziło komentarze i domysły, ponieważ runda wiosenna PKO Bank Polski Ekstraklasy czy mecze Ligi Mistrzów UEFA już dawno wystartowały. Niektórzy po prostu zastanawiają się, co dzieje się z naszym topowym sędzią. Inni z przekąsem komentują, że to "przez swoje wpadki" Marciniak został odsunięty.

Jak przypomina m.in. Przegląd Sportowy Onet, arbiter regularnie pełni funkcję sędziego VAR i niebawem wróci do sędziowania na murawie. Marciniak od przeszło dwóch miesięcy nie pracuje w roli pierwszego sędziego, a powodem jest drobna kontuzja nogi, która wymagała operacji. Informował o tym Wojciech Jagoda, komentator Canal+ Sport, podczas meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź.

Prawda jest zatem taka, że Szymon Marciniak nie stracił w oczach swoich przełożonych, jak niektórzy sugerują. Powodem nieobecności na boisku jest wyłącznie jego niedyspozycja fizyczna. Ponadto warto wspomnieć, że doświadczonemu arbitrowi przytrafiały się już kontuzje, m.in. jesienią 2024 roku, kiedy doznał urazu mięśnia dwugłowego.

