Nie żyje Jacek Magiera. Zasłabł podczas porannego treningu

Sportowy świat w Polsce się zatrzymał. Niespodziewanie w piątek 10 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o śmierci Jacka Magiery, asystenta trenera Jana Urbana. Miał tylko 49 lat.

Piłkarski świat w Polsce składa szczere kondolencje najbliższym Jacka Magiery. Ceniony szkoleniowiec z przeszłością m.in. w Legii Warszawie i Śląsku Wrocław zmarł w wieku 49 lat. Radio Wrocław przekazało, w jakich okolicznościach doszło do nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia.

Jacek Magiera nie żyje. Zasłabł podczas biegania

Jacek Magiera mimo zakończenia sportowej kariery w sezonie 2006/07 utrzymywał bardzo dobrą kondycję. Ta przydawała się w jego pracy trenerskiej czy to z kadrami młodzieżowymi, czy klubami Ekstraklasy.

Jak podaje Radio Wrocław, to właśnie podczas rutynowego prywatnego treningu biegowego w piątek rano szkoleniowiec nagle źle się poczuł. Magiera zasłabł i został szybko przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mimo znalezienia się pod opieką specjalistów, jego życia nie udało się uratować.

Niespodziewana i nagła śmierć szkoleniowca poruszyła polskie środowisko piłkarskie. "Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" – napisał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

"Odejście Jacka Magiery to wielka strata dla całego środowiska sportowego oraz wszystkich, którzy mieli okazję z nim współpracować. Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci" – napisało biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jacek Magiera był doświadczonym i utytułowanym trenerem

W karierze zawodniczej Jacek Magiera reprezentował m.in. barwy Rakowa Częstochowy, Widzewa Łódź czy Legii Warszawy. Chwilę po zakończeniu sportowej kariery rozpoczął tę trenerską. Zaczął jako asystent selekcjonera kadry U-18, a następnie został asystentem trenera Legii Warszawa. Już jako główny trener poprowadził stołeczny klub m.in. w pięciu meczach Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17, a w 2017 roku sięgnął z nimi po tytuł mistrza Polski.

Po rozstaniu z Legią wrócił do szkolenia młodzieży, a w 2021 roku przejął stery w Śląsku Wrocław. W sezonie 2023/24 zdobył ze Śląskiem wicemistrzostwo Polski. Rok później stracił posadę szkoleniowca.

