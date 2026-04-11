Na teren miejscowości pod Warszawą spadł niezidentyfikowany balon Fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W okolicy Warszawy znaleziono kolejny niezidentyfikowany balon, który – według nieoficjalnych ustaleń RMF FM – może znów mieć związek z Białorusią. Wcześniej do podobnych incydentów dochodziło bliżej wschodniej granicy.

Jak ustaliło RMF FM, niezidentyfikowany balon spadł na teren miejscowości Duchnów w powiecie otwockim, która jest oddalona nieco ponad 30 km od Warszawy. Nikomu nie stała się krzywda. Obiekt odkrył na polanie jeden z mieszkańców miejscowości. O sytuacji poinformowano służby, które szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. Balon zabezpieczono. Policjanci potwierdzili, że nie stanowi on żadnego niebezpieczeństwa.

Niezidentyfikowany balon znaleziony niedaleko Warszawy. To może być obiekt przemytniczy z Białorusi

Reporter RMF FM dowiedział się więcej na temat znaleziska. Przypuszcza się, że obiekt odkryty w miejscowości Duchnów to balon meteorologiczny przeznaczony do przemytu papierosów z Białorusi. Tym razem na miejscu nie znaleziono żadnych paczek ani urządzeń nawigacyjnych.

W ostatnich miesiącach służby zajmowały się podobnymi sprawami związanymi z kontrabandą zza wschodniej granicy. W Polsce mówi się nawet o jej pladze. Przypomnijmy, że w nocy z 24 na 25 grudnia ubiegłego roku z rejonu Białorusi wleciało 59 podobnych balonów. Jak pisał Marcin Kusz w naTemat, "to już nie tylko kwestia fiskusa, ale także bezpieczeństwa wewnętrznego".

W połowie stycznia 2026 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego też wydało komunikat o kilkudziesięciu obiektach lecących z sąsiedniego kraju w kierunku Polski. Funkcjonariusze policji z Podlasia natknęli się 21 marca na pięć balonów przemytniczych, a także na dziesięć owiniętych folią paczek.

