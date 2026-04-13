Hegedus Zsolt tańczył na scenie po porażce Orbána. Nagranie hitem sieci. Fot. shutterstock // Fot. Instagram / noemizalavari / montaż: naTemat.pl

Tej nocy Węgrzy nie zapomną przez długi czas. Zwycięstwo opozycyjnej TISZY w niedzielnych wyborach parlamentarnych świętowały tłumy na ulicach Budapesztu. Rozstawiono także scenę, gdzie przemówił Peter Magyar. Wszedł na nią także Hegedus Zsolt. Przyszły minister zdrowia zaczął tańczyć. Wideo z jego udziałem staje się hitem w sieci.

Na Węgrzech zliczono już niemal 99 proc. głosów w wyborach parlamentarnych. Partia Viktora Orbána poniosła porażkę, bowiem zdecydowaną przewagę osiągnęła partia Petera Magyara.

Już po godz. 22:00, gdy jasne stało się, że TISZA osiągnęła większość, do tłumu wyszedł jej lider. Wymachiwał węgierską flagą w rytm piosenki "`56" zespołu East, a następnie Franka Sinatry "My way". Na miejsce wieczoru wyborczego TISZA wybrała symbolicznie plac Batthyany'ego (w tle było widać budynek parlamentu).

Przyszły minister zdrowia cieszy się po porażce Orbána

– Drodzy rodacy, zrobiliśmy to! TISZA i Węgry wygrały! Nie małą przewagą, ale większością dwóch trzecich! Razem zdemontujemy system Orbána i odzyskamy nasz kraj! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! To nie byłoby możliwe bez was! – mówił do krzyczącego tłumu "Niech płynie TISZA!".

Już na nieco mniej oficjalnej części także nie brakowało okrzyków i gestów radości. Gdy pod sceną było jeszcze mnóstwo osób, pojawił się na niej mianowany już wcześniej przez Magyara nowy minister zdrowia Hegedus Zsolt. Dziennikarka węgierskiego radia Noémi Zalavári pokazała nagranie z jego udziałem w sieci. Widzimy tam, jak Zsolt "wywija" na scenie.

Dodajmy, że minionej nocy na ulicach Budapesztu dużo się działo. Miasto wypełniły dźwięki klaksonów, brawa i głośne wybuchy radości. Wiele osób w zwycięskim geście unosiło zrywane ze słupów i ścian plakaty TISZY lub deptało materiały wyborcze Fideszu. Obcy ludzie gratulowali sobie zwycięstwa opozycji.

Kim jest Zsolt Hegedus? To bardzo doświadczony lekarz

Zsolt Hegedus to chirurg ortopeda. Był przewodniczącym grona eksperckiego partii TISZA w dziedzinie zdrowia. Niedługo później został przez Magyara ogłoszony kandydatem na ministra.

Lider partii przeprowadził z nim rozmowę, którą udostępnił w sieci. Można się było z niej dowiedzieć, że Hegedus pracuje w medycynie od ponad trzydziestu lat. Najpierw w węgierskich szpitalach, a później za granicą.

Był rozczarowany tym, jak na Węgrzech funkcjonuje służba zdrowia. Czuł, że nie chce utknąć w tym systemie. Wyjechał do Anglii. We wspomnianym podcaście opowiadał, że mimo kariery za granicą, serce ciągnęło go z powrotem na Węgry i w 2015 roku wrócił do domu.

Od tego czasu między innymi rozpoczął "proces eliminacji odpraw i założył związek zawodowy", którego był wiceprezesem. Powiedział, że "chciałby wdrożyć dobre praktyki, których nauczył się za granicą, w węgierskiej służbie zdrowia".

Wiadomo też, że Zsolt Hegedus jest ojcem czwórki dzieci, najmłodsze ma 18 lat i właśnie rozpoczęło studia. Jego żona również jest lekarzem, okulistą.