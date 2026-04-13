Tusk zadzwonił do Magyara po zliczeniu niemal 99 proc. głosów.

Na Węgrzech zliczono już niemal 99 proc. głosów w wyborach parlamentarnych. Partia Viktora Orbána poniosła porażkę, bowiem zdecydowaną przewagę osiągnęła partia Petera Magyara, TISZA. Tymczasem Donald Tusk zamieścił w sieci wymowne wideo. Zadzwonił do Magyara. Wystarczyło jedno zdanie, aby wymownie skomentować ten wynik.

Według danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 98,9 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech to partia Petera Magyara – TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie.

Z kolei koalicja Fidesz-KDNP, pod przewodnictwem premiera Viktora Orbána, zdobyła 55 mandatów. Swoich przedstawicieli w izbie będzie miała również skrajna prawica – Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank). Tutaj mowa o 6 miejscach.

Jak pisaliśmy już w naTemat, Orban uznał swoją porażkę w wyborach na Węgrzech i pogratulował Magyarowi.

Tusk dzwoni do Magyara

Na komentarz ze strony Donalda Tuska nie trzeba było też długo czekać. Najpierw wrzucił krótki wpis, w którym czytaliśmy: "Węgry, Polska, Europa. Znów razem. Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele! Rosjanie do domu!"

A później wideo, które opatrzył wymownym komentarzem: "Witamy z powrotem w Europie!".