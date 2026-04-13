Jeśli codziennie rano stoisz w korku na trasie AK, mam dla ciebie dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą... cóż, wymagającą cierpliwości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła plan, który ma sprawić, że jedna z najbardziej obciążonych arterii w Polsce przestanie być synonimem drogowej gehenny. Remont S8 rusza już w kwietniu, a lista zmian jest długa.
Zacznijmy od konkretów. Wymiana nawierzchni na trasie S8 obejmie odcinek pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. To kluczowy fragment warszawskiego ringu, przez który każdego dnia przetaczają się setki tysięcy samochodów. GDDKiA planuje rozpocząć prace od węzła Powązkowska, ale – i tu pojawia się ta lepsza wiadomość – drogowcy nie chcą nam całkowicie odciąć drogi do pracy.
O remoncie poinformował na swoim Facebooku radny dzielnicy Białołęka Sebastian Gut.
Roboty drogowe na S8 mają być prowadzone głównie nocą. To ukłon w stronę kierowców, by "minimalizować utrudnienia" w godzinach szczytu. Całość prac została podzielona na etapy, co ma zapobiec całkowitemu paraliżowi stolicy.
Jeśli jednak myśleliście, że to tylko szybkie łatanie dziur, to jesteście w błędzie. To operacja na otwartym sercu warszawskiej komunikacji.
Nowe pasy ruchu na S8 i moście Grota-Roweckiego
Najciekawiej wyglądają zapowiedzi dotyczące organizacji ruchu. To nie jest tylko zwykły remont asfaltu. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań, o które kierowcy i eksperci apelowali od lat. Kluczowe punkty to:
Poprawa płynności ruchu na S8 to cel nadrzędny. Czy to wystarczy, by trasa S8 przestała być "największym parkingiem w Warszawie"? Na papierze wygląda to obiecująco, ale praktyka brutalnie weryfikuje takie obietnice.
Harmonogram prac: Kiedy koniec remontu S8?
Musimy przygotować się na długi dystans. Choć pierwsze maszyny wyjadą na trasę w kwietniu, to termin zakończenia prac na S8 wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. Czeka nas więc sezon letni z utrudnieniami.
Trzymajcie kciuki za sprawny przebieg prac, bo jeśli ten plan wypali, przejazd przez Warszawę może stać się chociaż odrobinę mniej irytujący.