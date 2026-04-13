Czekają nas utrudnienia na trasie S8 w Warszawie.

Jeśli codziennie rano stoisz w korku na trasie AK, mam dla ciebie dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą... cóż, wymagającą cierpliwości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła plan, który ma sprawić, że jedna z najbardziej obciążonych arterii w Polsce przestanie być synonimem drogowej gehenny. Remont S8 rusza już w kwietniu, a lista zmian jest długa.

Zacznijmy od konkretów. Wymiana nawierzchni na trasie S8 obejmie odcinek pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki. To kluczowy fragment warszawskiego ringu, przez który każdego dnia przetaczają się setki tysięcy samochodów. GDDKiA planuje rozpocząć prace od węzła Powązkowska, ale – i tu pojawia się ta lepsza wiadomość – drogowcy nie chcą nam całkowicie odciąć drogi do pracy.

O remoncie poinformował na swoim Facebooku radny dzielnicy Białołęka Sebastian Gut.

Roboty drogowe na S8 mają być prowadzone głównie nocą. To ukłon w stronę kierowców, by "minimalizować utrudnienia" w godzinach szczytu. Całość prac została podzielona na etapy, co ma zapobiec całkowitemu paraliżowi stolicy.

Jeśli jednak myśleliście, że to tylko szybkie łatanie dziur, to jesteście w błędzie. To operacja na otwartym sercu warszawskiej komunikacji.

Nowe pasy ruchu na S8 i moście Grota-Roweckiego

Najciekawiej wyglądają zapowiedzi dotyczące organizacji ruchu. To nie jest tylko zwykły remont asfaltu. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań, o które kierowcy i eksperci apelowali od lat. Kluczowe punkty to:

Dodatkowe pasy ruchu między węzłami Wisłostrada i Marymoncka . To tam najczęściej dochodzi do "wąskiego gardła", gdzie auta próbujące włączyć się do ruchu blokują główną nitkę. Dodatkowy pas wjazdowy na most Grota-Roweckiego . Zmiana dotyczy wjazdu od strony wschodniej Białołęki. Każdy, kto rano próbuje przebić się z tamtej strony Wisły, wie, że ten jeden pas więcej może być "game changerem".

Poprawa płynności ruchu na S8 to cel nadrzędny. Czy to wystarczy, by trasa S8 przestała być "największym parkingiem w Warszawie"? Na papierze wygląda to obiecująco, ale praktyka brutalnie weryfikuje takie obietnice.

Harmonogram prac: Kiedy koniec remontu S8?

Musimy przygotować się na długi dystans. Choć pierwsze maszyny wyjadą na trasę w kwietniu, to termin zakończenia prac na S8 wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. Czeka nas więc sezon letni z utrudnieniami.

