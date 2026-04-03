dworzec Warszawa
Szykuje się ogromny remont warszawskiego dworca.

PKP Polskie Linie Kolejowe szykują się do ogromnego remontu stacji Warszawa Wschodnia. To ma być jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w kraju w najbliższym czasie. Podróżnych czekają duże utrudnienia. Niektóre pociągi zostanę wstrzymane na blisko dwa lata.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Jak dowiedział się Forsal do przebudowy Warszawy Wschodniej coraz bliżej. PKP PLK wybrały już wykonawcę. Zajmie się tym firma Torpol S.A. Według planu umowa ma zostać podpisana latem, a jesienią zostanie wbita pierwsza łopata. Wszystko to będzie kosztowało 3,63 mld zł.

Ogromny remont warszawskiego dworca zacznie się już jesienią 2026 r.

To naprawdę jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Wiąże się z nią jednak całkowita reorganizacja ruchu pociągów przez Warszawę, co odbije się też na ogólnokrajowej komunikacji.

Wiadomo już, że Warszawa Wschodnia w części dalekobieżnej zostanie zamknięta na 22 miesiące. W tym czasie czynne pozostaną jedynie perony 5, 6 i 7, które przejmą głównie ruch podmiejski.

Na co mają przygotować się podróżni?

A kiedy dokładnie podróżni mogą spodziewać się prawdziwej rewolucji w ruchu? Nowy rozkład ma się pojawić w grudniu 2026 roku. Wówczas mnóstwo pociągów zacznie jeździć objazdami.

Zarządzający dworcem i kolejarze od pewnego czasu wiedzą już o tych planach i przygotowują się do zmian. Jak podaje Forsal, aby chociaż trochę odciążyć te utrudnienia, powstanie tymczasowy drugi peron na stacji Warszawa Stadion oraz nakładka potrzebna do zawracania pociągów.

Inwestycja zakłada w sumie przebudowę ponad 46 km torów oraz montaż 170 nowych rozjazdów. Wszystkie prace mają zostać zakończone do 2029 roku, ale ruch na niektórych peronach wróci już w 2028.

Zobacz także

logo
PKP Intercity zabiera nas w nostalgiczną podróż. Znamy terminy i trasy
logo
17 tysięcy złotych za mieszkanie. Gigant wyprzedaje tanie lokale w całej Polsce
logo
"Nieśpieszny" pociąg Intercity zawiezie pasażerów w lata 80. Już bij się o bilet
logo
PKP Intercity chce rewolucji. Nie będzie kontroli biletów, ale jest haczyk

Kolejarzom w organizacji ruchu po rozpoczęciu remontu mają pomóc trzy inne dworce:

  • Warszawa Gdańska (zostanie zwiększona przepustowość tej stacji i okolicznych linii)
  • Warszawa Główna (to stacja, która nie została jeszcze dostatecznie wykorzystana po remoncie i ponownym uruchomieniu w 2021 roku; teraz więc może się przydać)
  • Warszawa Centralna (to właśnie tam część pociągów zakończy swój bieg, bowiem po wybudowaniu tzw. trapezu kolejowego pociągi mogą już zawracać na podziemnej stacji).

    • Ostatni duży remont dworca w Warszawie miał sporo awarii i komplikacji

    Warto wspomnieć, że niedawno wyremontowano inną ważną stację w stolicy – Warszawę Zachodnią. Podczas prac dochodziło jednak do licznych awarii i utrudnień. Teraz Michał Gil z zarządu PKP PLK S.A. w rozmowie z Forsalem, odniósł się do tej kwestii. Czy przy Warszawie Wschodniej będzie powtórka?

    – Awarie zdarzały się, ponieważ za wszelką cenę próbowano utrzymać ruch na stacji Warszawa Zachodnia. Powiem ostro: to było samooszukiwanie się. Utrzymywanie ruchu było pozorne, bo był on bardzo ograniczony. Wprowadzanie obostrzeń, takich jak telefoniczne zapowiadanie pociągów, powodowało, że kursowało ich bardzo niewiele – wyjaśniał Gil, teraz ma być inaczej.

    Zapowiedziano już stworzenie zastępczego, ale stałego rozkładu jazdy, który nie będzie zmieniany co kilka tygodni, jak to było ostatnio przy remoncie Warszawy Zachodniej.