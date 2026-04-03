PKP Polskie Linie Kolejowe szykują się do ogromnego remontu stacji Warszawa Wschodnia. To ma być jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w kraju w najbliższym czasie. Podróżnych czekają duże utrudnienia. Niektóre pociągi zostanę wstrzymane na blisko dwa lata.

REKLAMA

Jak dowiedział się Forsal do przebudowy Warszawy Wschodniej coraz bliżej. PKP PLK wybrały już wykonawcę. Zajmie się tym firma Torpol S.A. Według planu umowa ma zostać podpisana latem, a jesienią zostanie wbita pierwsza łopata. Wszystko to będzie kosztowało 3,63 mld zł.

Ogromny remont warszawskiego dworca zacznie się już jesienią 2026 r.

To naprawdę jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Wiąże się z nią jednak całkowita reorganizacja ruchu pociągów przez Warszawę, co odbije się też na ogólnokrajowej komunikacji.

Wiadomo już, że Warszawa Wschodnia w części dalekobieżnej zostanie zamknięta na 22 miesiące. W tym czasie czynne pozostaną jedynie perony 5, 6 i 7, które przejmą głównie ruch podmiejski.

REKLAMA

Na co mają przygotować się podróżni?

A kiedy dokładnie podróżni mogą spodziewać się prawdziwej rewolucji w ruchu? Nowy rozkład ma się pojawić w grudniu 2026 roku. Wówczas mnóstwo pociągów zacznie jeździć objazdami.

Zarządzający dworcem i kolejarze od pewnego czasu wiedzą już o tych planach i przygotowują się do zmian. Jak podaje Forsal, aby chociaż trochę odciążyć te utrudnienia, powstanie tymczasowy drugi peron na stacji Warszawa Stadion oraz nakładka potrzebna do zawracania pociągów.

Inwestycja zakłada w sumie przebudowę ponad 46 km torów oraz montaż 170 nowych rozjazdów. Wszystkie prace mają zostać zakończone do 2029 roku, ale ruch na niektórych peronach wróci już w 2028.

REKLAMA

Kolejarzom w organizacji ruchu po rozpoczęciu remontu mają pomóc trzy inne dworce:

Warszawa Gdańska (zostanie zwiększona przepustowość tej stacji i okolicznych linii) Warszawa Główna (to stacja, która nie została jeszcze dostatecznie wykorzystana po remoncie i ponownym uruchomieniu w 2021 roku; teraz więc może się przydać) Warszawa Centralna (to właśnie tam część pociągów zakończy swój bieg, bowiem po wybudowaniu tzw. trapezu kolejowego pociągi mogą już zawracać na podziemnej stacji).

Ostatni duży remont dworca w Warszawie miał sporo awarii i komplikacji

Warto wspomnieć, że niedawno wyremontowano inną ważną stację w stolicy – Warszawę Zachodnią. Podczas prac dochodziło jednak do licznych awarii i utrudnień. Teraz Michał Gil z zarządu PKP PLK S.A. w rozmowie z Forsalem, odniósł się do tej kwestii. Czy przy Warszawie Wschodniej będzie powtórka?

REKLAMA

– Awarie zdarzały się, ponieważ za wszelką cenę próbowano utrzymać ruch na stacji Warszawa Zachodnia. Powiem ostro: to było samooszukiwanie się. Utrzymywanie ruchu było pozorne, bo był on bardzo ograniczony. Wprowadzanie obostrzeń, takich jak telefoniczne zapowiadanie pociągów, powodowało, że kursowało ich bardzo niewiele – wyjaśniał Gil, teraz ma być inaczej.