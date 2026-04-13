Karol Nawrocki ułaskawił jedną osobę. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że skorzystał z prawa łaski w sprawie Weroniki Krawczyk. Kobieta była prawomocnie skazana za zniesławienie lekarza, którego nazywała "aborcjonistą".

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej głowy państwa.

Kobieta ułaskawiona przez Karola Nawrockiego to Weronika Krawczyk, którą skazano za zniesławienie lekarza za pomocą środków masowego komunikowania. Sprawa dotyczy wpisów, które ta zamieszczała w internecie. Nazywała lekarza "aborcjonistą", a także przestrzegała inne kobiety przed korzystaniem z usług medyka. Weronika Krawczyk utrzymywała, że ten miał proponować jej wykonanie zabiegu aborcji, a jego namowy, jak twierdziła, były dla niej traumatyczne.

Kobieta po procesie o zniesławienie, który przegrała w dwóch instancjach, została skazana na prace społeczne oraz przeprosiny dla poszkodowanego. Nie zamierzała ona jednak wykonywać wyroku, w związku z czym kurator przekazywał, że kara może zostać zamieniona na 1,5 miesiąca aresztu.

Sprawa toczyła się z prywatnego oskarżenia. Jak relacjonował "Super Express", Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim skazał Weronikę Krawczyk podczas niejawnego procesu. Nakazano jej pokrycie kosztów procesu (1812 zł) oraz wystosowano nakaz prac społecznych przez 4 miesiące po 20 godzin miesięcznie i przeprosiny dla lekarza.

Po odwołaniu sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ten wyrok utrzymał, ale zmniejszył wykonywanie prac społecznych o miesiąc. Wyrok był prawomocny. Krawczyk przekazywała reporterowi "SE", że po badaniu USG i zleceniu testu PAPP-A lekarz miał zaproponować jej aborcję. Jak twierdzi, gdy odmówiła, ten miał powiedzieć jej: "Po co ci down w domu". Później, jak relacjonowała, udała się do lekarza prowadzącego, który "nie widział żadnej wady".

Syn kobiety urodził się zdrowy, choć o miesiąc za wcześnie. Kobieta twierdzi, że stres, którego doznała w ciąży, odcisnął piętno tak na chłopcu, jak i na całej jej rodzinie. Nie przeprosiła lekarza, bo uważa, że sama została skrzywdzona.

Weronika Krawczyk była skazana za przestępstwo z art. 212 ust. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania). O zastosowanie wobec niej prawa łaski apelowały środowiska antyaborcyjne i katolickie, m.in. Akcja Katolicka w Polsce czy Fundacja Życie i Rodzina. Informację o decyzji Karola Nawrockiego przekazano w poniedziałek, 13 kwietnia.