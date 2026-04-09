Cyrk przed TK. Bojówki PiS w akcji, Bąkiewicz zrobił show.

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie, w tym czworo, którym prezydent Karol Nawrocki – bez żadnego trybu – odmówił jego przyjęcia. Zwolennicy PiS grzmią o "zamachu na praworządność", ale jednego nie dostrzegają – to prezydent i jego kancelaria łamią prawo. Byliśmy przed TK i zebraliśmy najważniejsze komentarze w tej sprawie.

W Sejmie odbyło się ślubowanie sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z nich wcześniej zostało zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim, ale wobec pozostałej czwórki Karol Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania.

Najpierw przed Sejmem, a później przed Trybunałem Konstytucyjnym zjawiły się bojówki PiS, w tym głównie kluby "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki pisze o "farsie" i "parodii", ale jakby nie dostrzega (lub ma Polaków za idiotów), że największą farsę i parodię z prawa i trójpodziału władzy robi prezydent Karol Nawrocki i jego gabinet.

Prezydent ponad konstytucją

Prawnicy, konstytucjonaliści, eksperci nie tylko z nazwy – zgodnie wskazują, że jedyną kompetencją prezydenta w kwestii wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego (jak i do Trybunału Stanu) jest przyjęcie od nich ślubowania. Prezydent nie ma prawa tego blokować ani decydować, czy od legalnie wybranych sędziów przyjmować ślubowanie, czy też nie.

Zauważył to nawet były prezydent Andrzej Duda, który gościł w podcaście posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.

– Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i to nie może być tak, że prezydent na przykład przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany, albo tylko od niektórych. Tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna. Jeżeli Sejm stwierdził – oto panie prezydencie są kandydaci na sędziów, to prezydent jest tą decyzją Sejmu związany – stwierdził Duda.

– Prezydent nie może wtedy mówić: "Przepraszam bardzo, państwo nie zdecydowaliście. To nie ci, a tamci". Oczywiście teoretycznie może tak powiedzieć, tylko że wchodzi wtedy w bardzo poważną batalię ustrojową, której konstytucja w ogóle nie przewiduje – dodał były prezydent.

Ostro skomentował to także prof. Marcin Matczak. Jasno podkreślił, że jeśli ktoś łamie prawo, to nie sędziowie TK, a prezydent właśnie, który uniemożliwia im – wbrew konstytucji – podjęcie pracy.

– Jedynym celem działania prezydenta jest Trybunał wiecznie PiS-owski. 10 lat temu Andrzej Duda nie przyjmując ślubowań od trzech legalnie wybranych sędziów TK zabetonował PiS-owską kontrolę nad TK na 9 lat. Teraz Karol Nawrocki robi to samo. Będzie odmawiał ślubowania tak długo, aż sędziów TK znowu wybierze PiS – stwierdził prof. Matczak.

– I jeszcze ta obrzydliwa propaganda, że jeśli ktoś protestował przeciwko PiS-owskiemu monopolowi w sądownictwie, sam stał się politykiem. Jasne – ideałem bezstronności jest Święczkowski, kolega Ziobry, na czele TK. I Pawłowicz, i Piotrowicz. O taki właśnie Trybunał walczy Karol Nawrocki. PiS-owski na wieki wieków albo żaden – dodał.

– Patrzcie na to uważnie i nie dajcie się oszukać – podsumował.

Od siebie dodam, że jeśli mamy prezydenta, który chce być ponad Konstytucją, to właściwie nie wiem, czy mamy jeszcze państwo. W spolaryzowanym społeczeństwie obozy są jasno podzielone, ale umyka nam to, że niezależnie od tej czy innej władzy, dajemy się ogłupiać i mamić politycznej grze. Warto "patrzeć uważnie".

10 lat wojny o TK

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego ciągnie się od ponad dekady. Dzisiejsze wydarzenia są kolejnym rozdziałem tej historii – i być może jednym z najbardziej przełomowych. Bo jeśli prezydent uważa, że może blokować zaprzysiężenie sędziów, a Sejm musi szukać sposobów, by to obejść, pojawia się fundamentalne pytanie: kto tak naprawdę stoi na straży konstytucji?