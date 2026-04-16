Najpopularniejsze auta używane w Q1 2026

Podczas szukania auta z rynku wtórnego chcemy emocji, prestiżu i tego "czegoś", co sprawia, że sąsiad z zazdrością zerknie przez płot. Ale kiedy przychodzi do wykręcenia numeru i wyłożenia gotówki na stół, sentymenty lądują w schowku, a na pierwszy plan wjeżdża chłodna kalkulacja. Raport OTOMOTO za pierwszy kwartał 2026 roku nie pozostawia złudzeń.

REKLAMA

Jeśli myśleliście, że moda na "trójkę" kiedykolwiek przeminie, to byliście w błędzie. BMW Serii 3 to w Polsce fenomen, którego nie da się logicznie wytłumaczyć wyłącznie specyfikacją techniczną. To auto jest po prostu synonimem "używanego premium", które chcemy mieć w garażu.

Dane są porażające. Według OTOMOTO w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku model ten wygenerował ponad 1,5 miliona bezpośrednich kontaktów ze sprzedającymi.

– Dane za pierwszy kwartał 2026 roku potwierdzają dominację marek premium w świadomości polskich kierowców. BMW Serii 3 pozostaje absolutnym liderem rynku, generując ponad 1,5 miliona bezpośrednich kontaktów ze sprzedającymi - to niemal dwukrotnie lepszy wynik niż w przypadku modeli z kolejnych miejsc zestawienia – mówi naTemat.pl Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

REKLAMA

Polacy nie tylko oglądają zdjęcia tych samochodów do poduszki, oni masowo dzwonią i piszą do ogłoszeniodawców. Rynek samochodów używanych w segmencie premium wciąż kręci się wokół Bawarii.

Serce chce Mercedesa, ale rozum wybiera Skodę

Ciekawie robi się, gdy zajrzymy głębiej w statystyki "ulubionych". Tutaj rządzi Mercedes-Benz Klasy E. To auto-ikona, które dodajemy do obserwowanych, żeby nacieszyć oko idealną linią i luksusowym wnętrzem. Ale wiecie, jak to jest z "ulubionymi", one często zostają tam na zawsze, bo realne życie pisze inne scenariusze. Kiedy przychodzi do konkretów, na scenę wjeżdża Skoda Octavia.

REKLAMA

– Analiza danych ujawnia jednak ciekawą różnicę między motoryzacyjnymi aspiracjami a konkretnymi decyzjami. Podczas gdy Mercedes-Benz Klasy E budzi ogromne emocje w kategorii 'Ulubione', to Skoda Octavia okazuje się wyborem najbardziej konkretnym: w jej przypadku zainteresowanie ogłoszeniem najczęściej kończy się zapytaniem do sprzedającego – dodaje Simon.

Skoda jest prawdziwą gwiazdą efektywności. To najbardziej konkretny wybór Polaków, auto, które kupujemy, bo wiemy, że nas nie zawiedzie przy pakowaniu rodziny na wakacje czy codziennych dojazdach do pracy.

REKLAMA

Gdybyśmy mieli wskazać kręgosłup polskiej motoryzacji, bez wahania wskazałbym na segment wolumenowy. Tutaj od lat nic się nie zmienia i, szczerze mówiąc, to bardzo dobra wiadomość.

Opel Astra oraz Ford Focus to rynkowe pewniaki. Stabilna pozycja tych modeli pokazuje, że wciąż szukamy aut przewidywalnych, z tanią eksploatacją i bogatą bazą części zamiennych. To te samochody realnie budują statystyki sprzedaży aut używanych w Polsce.

SUV-y to już nie trend, to nowy standard

Jeśli ktoś jeszcze uważa, że SUV-y to chwilowa moda, to prawdopodobnie ostatnie lata spędził w jaskini. Zestawienie TOP 10 zamyka mocna reprezentacja: Kia Sportage, Hyundai Tucson oraz Volvo XC60. To właśnie te modele stały się "standardem pierwszego wyboru" aut używanych dla polskich rodzin.

Wybieramy je zamiast klasycznych kombi, bo dają nam to złudne, ale jakże przyjemne poczucie bezpieczeństwa i wyższą pozycję za kierownicą.

