Michael Claesson ostrzega przed możliwością rosyjskiej operacji na Morzu Bałtyckim. Fot. X / Sztab Generalny WP

Szwedzkie dowództwo alarmuje, że celem Rosji w najbliższym czasie może stać się Gotlandia. Szef tamtejszych sił zbrojnych generał Michael Claesson przyznał, że już przygotowują się na taką ewentualność, bo atak może nastąpić w każdej chwili. – Musimy zachować czujność i powstrzymać Moskwę... – apeluje.

Szef szwedzkich sił zbrojnych Michael Claesson w wywiadzie dla "The Times" ostrzegł, że Rosja mogłaby w niedalekiej przyszłości, a "nawet jutro" zająć którąś z wysp na Morzu Bałtyckim.

– W ten sposób może próbować przetestować zdolność NATO do obrony – przyznaje generał. Według niego Kreml zdecydowałby się na taki krok właśnie teraz lub w niedalekiej przyszłości, próbując wykorzystać napięcia wewnątrz Sojuszu.

Szwedzki dowódca o możliwym ataku Rosji. Wspomina o Gotlandii

Przypomnijmy, że eksperci i przygotowane przez nich symulacje wojenne często przewidują rosyjskie desanty na wyspach takich jak Gotlandia w Szwecji, Bornholm w Danii czy estońskie Hiiumaa i Saaremaa.

Na łamach "The Times" zwrócono uwagę na pierwszą z wymienionych wysp, bowiem szwedzkie siły zbrojne wraz z Agencją Obrony Cywilnej opublikowały raport omawiający scenariusz niespodziewanego ataku właśnie na nią.

Co więc w takiej sytuacji zrobić? Claesson podkreśla, że obecność sił NATO w strategicznych punktach północy jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie Rosji przed militarnymi zakusami.

– Należy podkreślić, iż musimy zachować czujność i powstrzymać Rosję przed tego rodzaju przedsięwzięciami poprzez naszą obecność w strategicznych obszarach na północy oraz, oczywiście, na Morzu Bałtyckim – wskazał szwedzki dowódca.

Claesson wskazuje, że nie tylko Gotlandia. "Istnieją dziesiątki tysięcy mniej znanych wysp"

Szwedzkie siły zbrojne oraz Agencja Obrony Cywilnej i Odporności we wspomnianym wyżej raporcie omówiły scenariusz, w którym Rosja miałaby podjąć "próbę błyskawicznej okupacji wyspy Gotlandia w ramach operacji desantowej lub powietrzno-desantowej, wykorzystując efekt zaskoczenia lub działania dezinformacyjne".

Claesson podkreślił jednak, że "istnieją dziesiątki tysięcy innych, mniej znanych wysp, które mogłyby stanowić kuszący cel". – Na Morzu Bałtyckim mamy około 400 000 wysp, więc Rosja ma tylko z czego wybierać – dodał.

– Uważam, że można osiągnąć cel, jakim jest rzucenie wyzwania sojuszowi, zajmując niemal dowolną pozycję. Nie musi to być wcale szczególnie rozległe, chodzi raczej o zaznaczenie swojej obecności i czekanie, aby zobaczyć, co może się wydarzyć na arenie politycznej – wskazał.

Dodajmy, że zamieszkana przez ponad 55 tys. ludzi, położona zaledwie 270 km od rosyjskiego Królewca Gotlandia jest nazywana "niezatapialnym lotniskowcem" Bałtyku ze względu na strategiczne położenie, umożliwiające kontrolę szlaków morskich.