Fiński minister obrony Antti Häkkänen ogłosił powstanie mobilnej jednostki łączności NATO, która wzmocni obecność Sojuszu na północy Europy. Nowa struktura w Riihimäki ma kluczowe znaczenie dla integracji systemów dowodzenia i bezpieczeństwa całego regionu.

Finlandia oficjalnie dołączyła do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w kwietniu 2023 roku, co zmieniło architekturę bezpieczeństwa w tej części Europy. Od tego momentu Helsinki intensywnie pracują nad pełną integracją swoich sił zbrojnych z systemami paktu, a powołanie nowej jednostki w Riihimäki (ok. 160 km od granicy z Rosją) jest kolejnym, niezwykle istotnym etapem tego procesu.

Mobilne systemy dowodzenia NATO w Finlandii

Głównym zadaniem nowej struktury, określanej mianem Deployable CIS Module (DCM), będzie zapewnienie niezawodnej łączności oraz sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych w trudnych warunkach polowych. Jednostka wejdzie w skład Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG), co w praktyce oznacza, że fińscy specjaliści będą gotowi do wspierania misji sojuszniczych w dowolnym miejscu na świecie, gdzie wymagana będzie szybka i bezpieczna wymiana danych.

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Riihimäki słynie z bogatych tradycji wojskowej łączności, a nowa baza będzie ściśle współpracować z działającą tam Brygadą Pancerną. To właśnie tutaj mają być testowane i wdrażane najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu przesyłu informacji, które są niezbędne do sprawnego dowodzenia wojskami w dobie współczesnych konfliktów hybrydowych.

Harmonogram wdrożenia: od garnizonu do nowoczesnej bazy

Realizacja tego ambitnego projektu została rozpisana na konkretne etapy, które pozwolą na płynne przejęcie nowych obowiązków. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami fińskiego resortu obrony, nowa jednostka łączności NATO ma zacząć działać od początku 2027 roku. W pierwszej fazie operacyjnej specjaliści wykorzystają istniejące już obiekty garnizonu w Riihimäki, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac bez konieczności czekania na nową infrastrukturę.

Dalsze plany są jednak znacznie szersze. Do 2029 roku planowane jest rozbudowanie i oddanie do użytku całkowicie nowej, dedykowanej bazy, która zostanie zaprojektowana pod najbardziej wymagające standardy technologiczne Sojuszu. Co niezwykle istotne z punktu widzenia suwerenności, jednostka będzie oparta na profesjonalnym personelu fińskim, co gwarantuje pełną kontrolę nad infrastrukturą przy jednoczesnym zachowaniu standardów NCISG.

Strategiczne wzmocnienie północnej flanki

Minister obrony Antti Häkkänen podkreślił, że powołanie modułu DCM to kamień milowy w budowaniu fińskiej obecności wewnątrz struktur dowodzenia NATO. Według szefa resortu utworzenie tej jednostki bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa kraju oraz poprawę zdolności sojuszu do reagowania na ewentualne zagrożenia w strategicznym regionie Morza Bałtyckiego i Arktyki.

Dla NATO obecność w Riihimäki to przede wszystkim zyskanie dostępu do unikalnej wiedzy fińskich inżynierów i żołnierzy, którzy doskonale znają specyfikę operowania w surowych warunkach klimatycznych. Inwestycja ta pokazuje, że Finlandia stawia na nowoczesne technologie jako filar swojej doktryny obronnej. Zamiast skupiać się wyłącznie na tradycyjnym uzbrojeniu, Helsinki inwestują w "cyfrowy kręgosłup" sojuszu, bez którego żadna nowoczesna operacja militarna nie ma szans na powodzenie.

Riihimäki to nie jedyny element strategicznej układanki NATO na północy Europy. Już w 2025 roku zapadła decyzja, że to właśnie w Mikkeli – położonym zaledwie 140 kilometrów od granicy z Rosją – znajdzie się kwatera główna dowództwa NATO odpowiedzialna za cały obszar Skandynawii. Z kolei w lutym 2026 roku ogłoszono, że Rovaniemi na dalekiej północy zostanie bazą dla wielonarodowych sił wysuniętych FLF (Forward Land Forces). Ta nowa struktura ma z kolei koncentrować się na kluczowych operacjach w Arktyce i rejonach podbiegunowych.