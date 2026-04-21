Na A2 pod Warszawą będą dokładać po pasie. Będą korki.

Remont autostrady A2 to temat, który u większości kierowców wywołuje natychmiastowe podniesienie ciśnienia. Jeśli regularnie kursujecie między stolicą a Łodzią, to wiecie, jak fatalnie się podróżuje tym odcinkiem. GDDKiA informuje, że zbliża się rozbudowa prawie 24 km A2 pod Warszawą. A to oznacza jedno: większe korki.

Po czternastu latach od Euro 2012 ktoś w końcu zrozumiał, że dwa pasy na A2 na wylocie z Warszawy w stronę Łodzi to żart. Zanim jednak będzie lepiej, czeka nas drogowa gehenna. GDDKiA właśnie wyłożyła karty na stół i umówmy się, lekko nie będzie.

Trzeci pas na A2 to konieczność

Zasada jest prosta: żeby mogło być luźno, najpierw musi być ciasno. Rozbudowa autostrady A2 na kluczowym odcinku Łódź-Warszawa to projekt, o którym mówiło się od lat, ale teraz machina ruszyła na dobre.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła ostatniego wykonawcę, firmę Budimex, która weźmie się za barki z 24-kilometrowym fragmentem od węzła Łódź Północ do Łyszkowic.

Co to oznacza w praktyce? Że na długości aż 92 kilometrów powstaną dodatkowe nitki asfaltu. Na większości trasy dostaniemy trzeci pas ruchu, a bliżej stolicy, na odcinku od Pruszkowa do węzła Konotopa, będziemy śmigać (teoretycznie) aż czterema pasami w jedną stronę.

To brzmi jak bajka, ale zanim tam wjedziecie, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość godną mnicha tybetańskiego. Utrudnienia na A2 zaczną się bowiem psuć nam humory już w trzecim kwartale 2026 r., czyli idealnie wpasują się w powroty z wakacji.

A jeżeli myśleliście, że "jakoś to będzie" i przemkniecie obok ciężarówek lewym pasem, to muszę was rozczarować. Podczas prac drogowych priorytetem ma być utrzymanie przejezdności, co oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdą stronę, ale ich szerokość i komfort jazdy drastycznie spadną. Ale to nie wszystko.

Największym "straszakiem" na kierowców z ciężką nogą będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godz. Tak, dobrze czytacie. Na autostradzie, gdzie zazwyczaj licznik pokazuje dwa razy tyle, będziemy toczyć się tempem miejskim.

A żeby nikomu nie przyszło do głowy łamanie tych przepisów, na modernizowanych odcinkach zostanie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Ten system sprawdził się już przy budowie A1 i jest bezlitosny, bo "promocji" na mandaty nie przewidziano.

Dlaczego autostrada A2 musi zostać rozbudowana?

Ktoś złośliwy mógłby zapytać: "Po co to psuć, skoro działa?". Otóż nie działa. Każdy, kto utknął w korku przed zjazdami w Pruszkowie albo próbował wyprzedzić kolumnę TIR-ów przy prędkości 90 km/h, wie, że przepustowość tej trasy dawno się wyczerpała.

Dane są bezlitosne: natężenie ruchu w okolicach Warszawy sięga 100 tysięcy pojazdów na dobę. To nie jest już autostrada, to jest przeciążona ulica osiedlowa w skali makro.

Dodatkowo, musimy pamiętać o planach dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bez dodatkowych pasów na A2, dojazd do nowego lotniska byłby logistycznym koszmarem.