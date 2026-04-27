Oto nowe Audi Q4 e-tron 2026! Materiały prasowe Audi

Audi nie zamierza oddawać pola konkurencji w segmencie kompaktowych SUV-ów na prąd. Choć mogłoby się wydawać, że ich elektryczny przebój rynkowy wciąż wygląda świeżo, inżynierowie z Ingolstadt uznali, że pora na konkretny update. I nie mówimy tu o zmianie koloru nici na fotelach. Audi Q4 e-tron właśnie dostało sporo zmian.

REKLAMA

Największe zmiany zaszły tam, gdzie w elektryku liczą się one najbardziej, czyli w układzie napędowym. Dzięki nowemu, niezwykle wydajnemu silnikowi elektrycznemu APP350, zasięg takiego Audi Q4 Sportback e-tron wzrósł do imponujących 592 kilometrów.







Co więcej, Audi w końcu wprowadza funkcję, na którą czekało wielu entuzjastów nowoczesnej energetyki. Ładowanie dwukierunkowe w systemach Vehicle-to-Load (V2L) oraz Vehicle-to-Home (V2H) sprawia, że samochód staje się mobilnym powerbankiem.

Możesz z niego zasilić e-rower na biwaku, a w domowym zaciszu (w wybranych krajach) auto może oddawać energię do sieci domowej, optymalizując zużycie prądu z fotowoltaiki.

REKLAMA

Również czas spędzony przy ładowarce uległ skróceniu. Maksymalna moc ładowania DC wzrosła do 185 kW. W praktyce oznacza to, że w zaledwie 10 minut możemy odzyskać 185 km zasięgu, a ładowanie od 10 do 80 proc. zajmuje około 27 minut.









Wnętrze z cyfrową sceną oraz nowe światła

W środku Audi postawiło na klasykę współczesnych modeli, czyli cyfrową scenę. Jeśli więc lubicie ekrany, będziecie ukontentowani. Centralnym punktem kabiny jest panoramiczny wyświetlacz łączący 11,9-calowe wskaźniki z 12,8-calowym ekranem dotykowym MMI. Nowością, rzadko spotykaną w tym segmencie, jest opcjonalny, 12-calowy wyświetlacz dla pasażera.

REKLAMA

Jednak to, co najciekawsze, kryje się w oprogramowaniu. Nowy system infotainment oparty na Android Automotive OS zyskał wsparcie dla ChatGPT. Teraz inteligentny asystent Audi nie tylko zmieni temperaturę, ale też odpowie na skomplikowane pytania w sposób naturalny, co znacznie podnosi komfort podróżowania.

Do tego dochodzi Softwrap, czyli miękkie wykończenie deski rozdzielczej, które płynnie przechodzi w boczki drzwi, tworząc bardzo przytulną, a zarazem nowoczesną atmosferę klasy premium. Wygląda to fajnie, ciekawe, jakie będą wrażenia na żywo.





Technologiczny upgrade zadział się także z przodu auta. Audi od lat dyktuje trendy w kwestii oświetlenia i tym razem nie jest inaczej. Nowe Audi Q4 e-tron otrzymało cyfrowe światła do jazdy dziennej z segmentową technologią, co pozwala kierowcy wybrać jedną z czterech sygnatur świetlnych za pomocą systemu MMI.

REKLAMA

Z tyłu z kolei debiutują cyfrowe światła OLED drugiej generacji, które nie tylko wyglądają świetnie, ale też poprawiają bezpieczeństwo dzięki systemowi wykrywania bliskości, czyli ostrzegają one innych kierowców, gdy ci podjadą zbyt blisko naszego zaparkowanego auta.

Pełne specyfikacje nowych Audi Q4 e-tron

Z zewnątrz auto zyskało ostrzejsze rysy. Krótkie zwisy, potężne koła i muskularna sylwetka sprawiają, że elektryczny SUV od Audi wygląda na drodze niezwykle pewnie. Nowe kolory lakieru i wzory felg tylko dopełniają całości, pozwalając na jeszcze większą personalizację.

Mimo ogromnej ilości technologii, Audi Q4 e-tron pozostaje autem rodzinnym. Bagażnik o pojemności 515 litrów (z możliwością powiększenia do 1487 litrów) oraz zwiększony do 1800 kg uciąg przyczepy (w wersjach quattro) czynią z niego wszechstronnego towarzysza codzienności.





W kabinie znajdziemy też sporo przemyślanych schowków, które mają łącznie 25 litrów pojemności oraz dwie chłodzone (sic!) tacki do indukcyjnego ładowania smartfonów.

Dla dbających o bezpieczeństwo przygotowano nowe pakiety systemów asystujących, w tym Adaptive driving assistant plus, który przy prędkościach powyżej 90 km/h potrafi wspomóc kierowcę w zmianie pasa ruchu na autostradzie. Mała wielka zmiana, a cieszy!

REKLAMA

Ile kosztuje nowe Audi Q4 e-tron?

Nowe modele będzie można zamawiać w Europie już w maju 2026 roku, a pierwsze dostawy przewidziane są na lato. Jak kształtuje się cena Audi Q4 e-tron po zmianach? W Niemczech (nie wiadomo, jak dokładna będzie wycena w Polsce) cennik otwiera kwota 47 500 euro (ok. 202 tys. zł) za model z baterią 63 kWh.

Wersja Sportback wymaga dopłaty niespełna 2 tysięcy euro (ok. 9 tys. zł więcej). Za wariant z większą baterią (82 kWh) przyjdzie zapłacić od 53 500 euro (227 tys. zł) w górę.

Audi Q4 e-tron po liftingu to lepszy zasięg, nowoczesne multimedia i przełomowe ładowanie dwukierunkowe. To sprawia, że model z Ingolstadt moze być kolejną jedną z najciekawszych propozycji w segmencie premium.