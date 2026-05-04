Jedziesz samochodem, wąska droga, przed maską rowerzysta, a na asfalcie ciągła linia, której pod żadnym pozorem nie wolno ruszyć. Czy można go tutaj wyprzedzić? Okazuje się, że polskie przepisy zostawiają nam pewną furtkę, choć jest ona tak wąska, że łatwo o kosztowny błąd.

Większość z nas na kursach prawa jazdy wbiła sobie do głowy prostą zasadę: linia ciągła oznacza zakaz wyprzedzania. To jednak spore uproszczenie, które w starciu z rzeczywistością bywa mylące.

Znak P-4, czyli popularna podwójna ciągła, oraz znak P-3 (linia jednostronnie przekraczalna) zabraniają przede wszystkim jednego, czyli najeżdżania na nie i ich przejeżdżania.

Zgodnie z przepisami, jeśli jesteś w stanie wykonać manewr wyprzedzania, nie dotykając oponą ani milimetra białej farby na jezdni, to z punktu widzenia prawa wszystko jest w porządku.

Problem polega na tym, że teoria to jedno, a praktyka na polskich drogach to zupełnie inna bajka. Aby legalnie wyprzedzić rowerzystę obok ciągłej kreski, musisz spełnić dwa konkretne wymogi.

Dwa warunki, o których musisz pamiętać

Pierwszy warunek jest techniczny, czyli zakaz najeżdżania na linię ciągłą. To fundament. Jeśli twoje auto jest szerokie, a pas ruchu wąski, możesz o tym zapomnieć. Ale to dopiero początek schodów.

Drugi warunek to bezpieczny odstęp od rowerzysty, który w przypadku jednośladów musi wynosić co najmniej 1 metr. I tutaj zaczyna się prawdziwa gimnastyka.

Polskie pasy ruchu mają zazwyczaj od 2,5 do 3,5 metra szerokości. Jeśli rowerzysta jedzie przepisowo blisko prawej krawędzi (powiedzmy 30-50 cm od pobocza), a ty musisz zachować metr odstępu, to na twoje auto zostaje bardzo mało miejsca.

Większość współczesnych SUV-ów czy aut klasy średniej ma około 1,8-2 metry szerokości (bez lusterek!). Szybki rachunek pokazuje, że na standardowej drodze lokalnej wyprzedzenie rowerzysty na linii ciągłej bez jej najechania jest praktycznie niewykonalne.

Ile kosztuje pośpiech? Mandaty w 2026 roku nie wybaczają

Jeśli stracisz cierpliwość i postanowisz najechać na linię, musisz liczyć się z konsekwencjami. Prawo o ruchu drogowym jest w tej kwestii bezlitosne, a taryfikator mandatów, który obowiązuje w 2026 roku, potrafi skutecznie wyczyścić portfel.

Za samo przekroczenie podwójnej linii ciągłej grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Jeśli jednak policjant uzna, że przy okazji nie zachowałeś wymaganej odległości 1 metra od cyklisty, do twojego konta dopisane zostanie kolejne 300 zł i 6 punktów.

Najgorzej jest w sytuacji, gdy manewr zostanie uznany za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, bo wtedy sprawa może trafić do sądu, a grzywna za nieprawidłowe wyprzedzanie może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

