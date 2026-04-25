Andrzej Olechowski nie żyje. Były minister finansów i były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej miał 78 lat. Informację o jego śmierci przekazał przyjaciel Wojciech Mann.

25 kwietnia na profilu Wojciecha Manna pojawił się post o śmierci Andrzeja Olechowskiego. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" – napisał dziennikarz.

"Patriota oddany Polsce i szukający zawsze najlepszych rozwiązań dla kraju. Przyjaciel tryskający życiem i humorem. R.I.P." – pożegnała Olechowskiego we wpisie na platformie X prof. Lena Kolarska-Bobińska, była szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego

Andrzej Olechowski był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a także ministrem spraw zagranicznych w drugim rządzie Waldemara Pawlaka. Dwa razy kandydował na Prezydenta Polski: w 2000 (otrzymał 17,4 proc. głosów) i 2010 roku. W styczniu 2001 roku wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską.

W sieci pojawił się już też pożegnalny wpis obecnego szefa rządu. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" – czytamy w publikacji Tuska.