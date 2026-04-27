Już niebawem uczniowie ósmych klas szkół podstawowych podejdą do egzaminów, kończących ten etap ich nauki. Tymczasem CKE wydało komunikat w tej sprawie. W jednym miejscu zebrano wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące organizacji tegorocznych testów.

Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku rozpocznie się w poniedziałek – 11 maja i potrwa trzy dni (do 13 maja). Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała, że do tegorocznych sprawdzianów podejdzie ponad 393 tys. uczniów (dokładnie 393 338) z blisko 13 tys. szkół (12 953).

Przygotowano 1 180 011 arkuszów egzaminacyjnych, bowiem wiedza uczniów zostanie sprawdzona z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

I tu ciekawostka: 98,4 proc. uczniów wybrało język angielski. Drugim najczęściej deklarowanym językiem był niemiecki – 1,2 proc. A reszta (czyli zaledwie 0,4 proc.) to francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

Egzamin ósmoklasisty: najważniejsze informacje

11 maja o godz. 9:00 rozpocznie się test z języka polskiego. 12 maja zmierzą się z matematyką i też rozpoczęcie będzie o 9:00, a 13 maja zasiądą do egzaminu z języka obcego (start o godz. 9:00 – tak jak w poprzednich dniach).

Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkuszy. To rozwiązanie CKE ma dawać więcej czasu na analizę zadań i weryfikację własnych odpowiedzi.

Według harmonogramu egzamin z języka polskiego w tym roku będzie trwał 150 minut (zamiast 120 minut), matematyka 125 minut (zamiast 100 minut), a język obcy nowożytny 110 minut (zamiast 90 minut). To wydłużenie oznacza około 25 proc. dodatkowego czasu w stosunku do wcześniejszych lat szkolnych.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż:

45 minut – w przypadku egzaminu z języka polskiego 40 minut – w przypadku egzaminu z matematyki oraz 35 minut – w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Aby zdający od siebie nie ściągali, CKE przygotowała 187 różnych arkuszy, w tym: 54 z języka polskiego, 55 z matematyki w języku polskim i litewskim oraz 78 arkuszy i 22 zestawy nagrań z języków obcych nowożytnych.

Jak przekazał Robert Zakrzewski, dyrektor CKE, na wyniki testów ósmoklasiści będą musieli poczekać do 3 lipca br.

Zmiany w egzaminach ósmoklasistów

Dodajmy, że szczegółowo o zmianach, które mogą dotyczyć uczniów pisały dziennikarki Mamadu.pl. Zwróciły uwagę na wejście w życie reformy ortografii od 1 stycznia 2026 roku. Zmiany w zasadach pisowni obejmują między innymi zapis łączny albo rozdzielny wyrazów i operatorów gramatycznych, a także nowe zasady użycia wielkich liter w niektórych nazwach.

CKE poinformowało jednak, że latach 2026-2030 podczas "oceniania prac egzaminacyjnych dopuszczalne będą zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni", dzięki czemu uczniowie nie stracą punktów za stosowanie którejkolwiek z prawidłowych form.