Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Sosnowcu trwają uroczystości pogrzebowe, które mają charakter państwowy. Na samym początku prezydent przekazał oznaczenie na ręce ojca zmarłego posła.
Pogrzeb Łukasza Litewki rozpoczął się w środę (29 kwietnia) o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Mszę prowadzi biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny.
W pierwszych chwilach uroczystości przed wszystkimi żałobnikami stanął prezydent RP. Zwrócił się do ojca tragicznie zmarłego posła Lewicy. Przekazał mu odznaczenie syna. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zdecydował się na uhonorowanie Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za jego "wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej".
Jest to jedno z najważniejszych odznaczeń w polskim systemie orderowo-odznaczeniowym.
