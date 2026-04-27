Rodzina tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki zaapelowała do wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w jego pogrzebie. Poprosili o nieprzynoszenie tradycyjnych kwiatów, tylko o wykonanie innego, wyjątkowego gestu, aby jeszcze lepiej uczcić jego pamięć.

Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek 23 kwietnia. Parlamentarzysta był powszechnie znany ze swojej ogromnej aktywności charytatywnej oraz bezinteresownej pomocy słabszym. Właśnie z tego powodu rodzina zmarłego zdecydowała się na wystosowanie szczególnej prośby, która odzwierciedla wartości, jakimi kierował się on za życia.

Ważny apel rodziny Łukasza Litewki przed pogrzebem

Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki na Facebooku pojawił się komunikat jego rodziny skierowany do wszystkich, którzy zamierzają uczestniczyć w zbliżającej się ceremonii pogrzebowej. Najbliżsi proszą, by zamiast kupowania tradycyjnych wiązanek kwiatów, środki te przeznaczyć na wsparcie potrzebujących.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy we wpisie.

Prośba o taki gest nie dziwi nikogo, kto śledził działania posła. Łukasz Litewka traktował media społecznościowe przede wszystkim jako narzędzie do nagłaśniania spraw, w których ludziom lub zwierzętom działa się krzywda. Jego aktywność koncentrowała się na bezpośrednim pomaganiu – był autorem licznych zbiórek na rzecz chorych dzieci oraz bezdomnych psów i kotów.

Na swoich kanałach nie tylko inicjował pomoc, ale także doceniał charytatywną pracę innych, dając im przestrzeń do szerszego zaistnienia w świadomości społecznej. Jego ostatni post, opublikowany krótko przed wypadkiem, dotyczył problemu przemocy wśród młodzieży.

Pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy

Ostatnie pożegnanie parlamentarzysty odbędzie się w najbliższą środę 29 kwietnia. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Informacja o szczegółach ceremonii również została udostępniona w mediach społecznościowych, by umożliwić udział w niej wszystkim zainteresowanym.

"Ostatnie pożegnanie naszego kochanego Przyjaciela śp. Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę i będzie miał charakter państwowy. Rozpocznie się o godzinie 13:30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima (Popiełuszki 46), po czym nastąpi odprowadzenie Łukasza na cmentarz przy ul. Zuzanny" – przekazano w komunikacie.