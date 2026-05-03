Prezentacja JAC
Elektryczny maluch i komfortowy van. JAC zaprezentował w Poznaniu dwa nowe modele

Nie ma co owijać w bawełnę, Poznań Motor Show 2026 opanowali Chińczycy. Jednym z wystawców był JAC Motors. Marka pokazała, że ma już w Polsce dziewięć modeli, w tym dwa najnowsze, które uderzają w segment samochodów elektrycznych i hybryd premium.

Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy jako pierwsze. JAC E30X wygląda, jakby uciekł z planu kreskówki, ale w tym dobrym, lifestylowym sensie. Ten elektryczny maluch posiada charakterystyczne światła LED, które Chińczycy nazywają pieszczotliwie "Angel Eyes" robią robotę. Ale design to nie wszystko.

To pierwszy samochód elektryczny od JAC w Polsce zbudowany na dedykowanej platformie EV. Co to oznacza dla nas? Bateria o pojemności 46 kWh umieszczona w podłodze pozwoliła na większy rozstaw osi, co przekłada się na więcej miejsca w środku.

Moc 135 KM i natychmiastowy moment obrotowy w zupełności wystarcza, a promień skrętu (poniżej 10 metrów!) sprawia, że zawracanie w ciasnych alejkach to łatwizna. To, co nie zachwyca, to szybkość ładowania. Wskoczenie z 30 do 80 proc. zajmuje około 20 minut. To czas, w który auta elektryczne ładują się teraz od 10 do 80 proc.

Do tego funkcja V2L, czyli możesz z auta zasilić ekspres do kawy na kempingu albo laptopa. W środku? Między innymi ekran o przekątnej 15,6 cala, który jest centrum dowodzenia całego pojazdu.

JAC RF8, czyli VIP-owski salon na kołach z napędem hybrydowym

Jeśli E30X jest zwinnym mieszczuchem, to JAC RF8 jest jachtem premium, który przypadkiem trafił na asfalt. Ten van to model 7-miejscowy, który celuje prosto w segment premium. I wiecie co? Ma do tego argumenty.

Konfiguracja siedzeń 2+2+3 z osobnymi fotelami w drugim rzędzie to spory poziom komfortu. Do tego masaż, wentylacja, ogrzewanie, więc nawet pasażerowie z tyłu mogą poczuć się jak w klasie biznes.

Pod maską pracuje hybryda plug-in oparta na znanym już silniku obecnym w większości chińskich spalinówek, czyli 1.5 TGDI. Najważniejsza liczba? 116 km zasięgu w trybie elektrycznym. To bardzo przyzwoity wynik jak na tak duże auto. A jak przyjdzie czas na wakacje, nie martwisz się o ładowarki, bo masz solidny napęd spalinowy w odwodzie.

JAC Motors w Polsce

Debiut tych dwóch modeli podczas Poznań Motor Show 2026 poszerzył portfolio JAC Motors w kraju nad Wisłą, które liczy teraz dziewięć modeli: od pickupów, przez SUV-y, aż po auta dostawcze.

No i warto dodać, że JAC prowadzi współpracę z gigantami takimi jak Volkswagen, która przynosi efekty. Systemy ADAS poziomu 2, panoramiczne dachy, świetne systemy audio, to wszystko dostajemy w standardzie, ale to już znana zagrywka producentów z Państwa Środka.

Czy polscy kierowcy przekonają się do modeli takich jak ten elektryczny maluch czy luksusowy van od JAC? Wszystko zależy od cen i odpowiedzi konkurencji. Bo ta zdecydowanie nie śpi.