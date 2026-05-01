Rozpoczęła się majówka, ale dla tegorocznych maturzystów to odliczanie już dni i godzin do rozpoczęcia egzaminów. Wielu może się więc zastanawiać, co z urządzeniami elektrycznymi. Dziś jest dużo ich rodzajów: smartfony, smartwatche itp. Czy można je używać na maturze? Jest ogólna zasada i wyjątki.

Egzaminy maturalne – jak co roku – odbywają się w maju. Tym razem rozpoczną się 4 dnia tego miesiąca. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest koordynatorem egzaminu w szkołach.

Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla maturzystów. W tym roku zakończenie roku szkolnego dla uczniów ostatnich klas szkół średnich miało miejsce w piątek 24 kwietnia.

Matura 2026: co z telefonami i zegarkami?

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią kwestie, nad którymi zastanawiają się tegoroczni maturzyści i ich rodzice. Jedną z nich może być korzystanie z telefonów i wszelkiego rodzaju sprzętów elektronicznych na sali, gdzie pisze się egzamin.

Wprost przeanalizowało długi komunikat z zasadami od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). I jasno wynika z niego, że obowiązuje "zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów komórkowych, smartwatchy, urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem".

"Wyjątkiem ma być urządzenie wyposażone w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia (m.in. w przypadku zdającego ze stwierdzoną cukrzycą korzystającego z pompy insulinowej)" – czytamy. Ponadto zdający, choć mogą wyjść do toalety w trakcie testu, to nie mogą mieć tam dostępu właśnie do korzystania z materiałów czy urządzeń takich jak telefony komórkowe, laptopy itp.

Gdy uczniowie zostaną przyłapani na ściąganiu, ich egzamin maturalny może zostać unieważniony.

Kiedy matury 2026? Dokładne terminy i godziny egzaminów

Dodajmy, że CKE na swojej oficjalnej stronie opublikowało też szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych, a także terminy dodatkowe, daty wyników i poprawek.

I tak w poniedziałek 4 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego. We wtorek 5 maja o 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym; o 14:00 z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

W środę 6 maja o godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). A w czwartek 7 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym, a o godz. 14:00 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.