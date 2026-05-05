Matura z polskiego unieważniona przez smartfony.

Kilkunastu maturzystom unieważniony został egzamin maturalny z języka polskiego. To konsekwencja tego, że wnieśli na salę telefon komórkowy. Może to mieć też związek z przeciekami zdjęć arkuszy egzaminacyjnych. Sprawę już skomentował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Okazuje się, że sytuacji przy teście z matematyki może się powtórzyć.

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja o godz. 9:00 egzaminem z języka polskiego. Do testu przystąpiło ponad 344 tys. osób. Po kilku minutach od rozpoczęcia w internecie pojawiły się zdjęcia niektórych zadań z arkusza. Ktoś musiał więc wnieść telefon na salę i zrobić te fotografie.

Maturzyści wnieśli telefon. Czeka ich powtórka matury z polskiego, ale... dopiero za rok

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że takich przypadków wniesienia telefonu odnotowano w całej Polsce kilkanaście. Zdający zostali przyłapani, a teraz czekają ich srogie konsekwencje. Już wiadomo, że ich egzamin z polskiego został unieważniony.

Zasady jasno mówią o tym, że już samo wniesienie – nawet nie korzystanie – telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego na salę egzaminacyjną kończy się unieważnieniem matury z danego przedmiotu i to "bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu".

Dyrektor CKE mówił o tym w rozmowie z WP. Wspomniał też, że "unieważnienie wczorajszego egzaminu nie stanowi przeszkody w podejściu do egzaminów z pozostałych przedmiotów, tj. matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu". Ale nawet jeśli uda im się zdać tekst z pozostałych dziedzin, to świadectwo dostaną dopiero za rok, gdy zaliczą maturę z polskiego.

Zakrzewski rozmawiał także z dziennikarzami RMF FM i przyznał, iż "podobna sytuacja z przeciekami i wniesieniem telefonów mogła się wydarzyć dzisiaj na maturach z matematyki". – Dzisiaj też mogą być takie przypadki, nie mówię, że celowo, może być jakieś gapiostwo, ale procedury są jednoznaczne, mówią, że będzie egzamin unieważniony – zaznaczył dyrektor CKE.

Lubnauer o wycieku matur. "W przyszłości będą musiały być centra egzaminacyjne"

Dodajmy, że swoje zdanie w tym temacie wyraziła Katarzyna Lubnauer. W rozmowie na antenie tej samej rozgłośni nawiązała do przecieków i przyznała, że w przyszłości jednak będzie musiał zmienić się sam system przeprowadzania egzaminów.

– Myślę, że to jest na razie pieśń przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu do internetu, w których uczniowie piszą w bardzo kontrolowanych warunkach – zaznaczyła.

Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreśliła, że "maturzyści nie mogą na sale, w których jest przeprowadzany egzamin, wnosić telefonów komórkowych", a robią to zazwyczaj osoby, którym na samym zdaniu nie zależy.