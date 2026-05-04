Matury 2026 właśnie się zaczynają. Dzisiaj, 4 maja, o godzinie 9:00 uczniowie w całym kraju otworzyli arkusze z języka polskiego. Jak wygląda tegoroczny kalendarz matur, kiedy będą wyniki i poprawki? Poznaliśmy najważniejsze terminy.

Główna sesja egzaminacyjna potrwa aż do 30 maja. W tym roku do matur przystępuje rekordowa liczba uczniów: 344 840. Ma to bezpośredni związek z reformą obniżającą wiek szkolny dla 6–latków. Skumulowany rocznik sprawia, że będzie większa konkurencja na uczelnie.

Zasady matury 2026 i podział na formuły

Uczniowie przystępują do testów w dwóch różnych systemach. Zdecydowana większość zdających realizuje Formułę 2023, dedykowaną absolwentom czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Pozostali korzystają z Formuły 2015. Różnice dotyczą nie tylko zakresu materiału, ale również czasu trwania poszczególnych sesji egzaminacyjnych, co warto uwzględnić przy planowaniu poprawek.

Zaliczenie matury wymaga uzyskania minimum 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych, do których należą język polski, matematyka oraz wybrany język obcy nowożytny. Absolwenci muszą również przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

"Matura w nowej formule kładzie większy nacisk na umiejętność argumentacji i analizy tekstów źródłowych" – czytamy w komunikacie CKE. W 2026 roku część ustna będzie przeprowadzana równolegle z pisemną.

Harmonogram matur 2026 dla wszystkich przedmiotów

Zgodnie z informacją opublikowaną przez dyrektora CKE, sesja pisemna została zaplanowana w dniach od 4 do 21 maja. Egzaminy odbywają się w dwóch blokach czasowych: porannym o 9:00 oraz popołudniowym o 14:00. Wszystkie wymienione poniżej egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9:00.

4 maja – język polski, poziom podstawowy 5 maja – matematyka, poziom podstawowy 6 maja – języki obce nowożytne (m.in. angielski, niemiecki, hiszpański), poziom podstawowy 7 maja – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny 8 maja – biologia, poziom rozszerzony 11 maja – matematyka, poziom rozszerzony 12 maja – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony 13 maja – chemia, poziom rozszerzony 14 maja – informatyka, poziom rozszerzony 15 maja – geografia, poziom rozszerzony 18 maja – historia, poziom rozszerzony 19 maja – fizyka, poziom rozszerzony 20 maja – język polski, poziom rozszerzony

Egzamin z polskiego w nowej formule trwa aż 240 minut, podczas gdy na matematykę przewidziano 180 minut.

Wyniki matur 2026 i terminy poprawek

Wyniki zostaną udostępnione w internecie 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia do szkół w całej Polsce trafią świadectwa, aneksy oraz szczegółowe informacje o uzyskanych punktach. To moment decydujący o dalszej ścieżce edukacyjnej, gdyż wszystkie systemy rekrutacyjne uczelni wyższych bazują na tych właśnie wynikach.

Osoby, które nie zaliczą tylko jednego z obowiązkowych egzaminów pisemnych lub ustnych, otrzymają drugą szansę. Matura poprawkowa 2026 odbędzie się w drugiej połowie wakacji. CKE zaplanowało część pisemną na 24 sierpnia, a ewentualne poprawki z egzaminów ustnych na 25 sierpnia. Wyniki z tej dodatkowej sesji zostaną ogłoszone 11 września.