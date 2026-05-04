Matura 2026 wyciekła. Zdjęcia arkuszy z języka polskiego znów trafiły do sieci w trakcie trwania egzaminu. Fot. Anna Gawlik / Shutterstock

W 2026 roku znów nie udało się upilnować maturzystów. Arkusze z zadaniami z języka polskiego niemal od razu wyciekły do sieci. Sprawą natychmiast zajęła się Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W poniedziałek punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie w całej Polsce otworzyli arkusze maturalne z języka polskiego. Tegoroczny egzamin dojrzałości nie obył się wycieku. Jak co roku zadania trafiły do sieci, jednak tym razem skala zjawiska może być znacznie większa niż zazwyczaj.

Wyciek na maturze 2026. CKE zawiadamia prokuraturę

CKE już odnotowała pierwsze nieprawidłowości. Fotografie przedstawiające arkusze z polskiego trafiły m.in. na serwis X. Dziennikarze RMF ustalili, że komisja zamierza wyciągnąć surowe konsekwencje. "Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury" – przekazał portal RMF24.

Jeden z przecieków pojawił się w social mediach już o 9:07, a niektórzy piszą, że cały arkusz był opublikowany nawet godzinę przed samą maturą. O ile w tym pierwszym przypadku to mogło być zdjęcie zrobione przemyconym telefonem czy okularami z kamerką, o tyle ten drugi incydent będzie lepiej wyjaśniony przez śledczych.

Na sali egzaminacyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia smartfonów. Przemycenie telefonu to ogromne ryzyko. Jeśli zespół nadzorujący go zauważy, matura dla tego ucznia zostaje natychmiast unieważniona. Udostępnianie zdjęć do sieci to z kolei prosta droga nie tylko do oblania egzaminu, ale i problemów prawnych.

Nieoficjalne tematy maturalne 2026. Co trafiło do sieci?

Na X krążą zdjęcia pokazujące konkretne strony z zadaniami z polskiego. Zdjęcia obejmują fragmenty tekstów źródłowych oraz propozycje tematów wypracowań, które zawsze wywołują największe emocje (również wśród osób, które matury mają dawno za sobą).

Z nieoficjalnych fotografii wynika, że w pierwszej części testu sprawdzano umiejętność pracy z tekstem na podstawie artykułów o rozwoju nośników informacji, takich jak papier i chmura cyfrowa.

Według przecieków pojawiły się także zadania sprawdzające znajomość szkolnych (i maturalnych) klasyków, w tym "Lalki" Bolesława Prusa oraz "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Według wycieków zdający mieli do wyboru wypracowanie o wpływie pracy na życie człowieka. Druga opcja dotyczyła rzekomo refleksji nad tym, kiedy dla człowieka ważne jest to, jak postrzegają go inni.

Warto pamiętać, że wszystkie te materiały są nieoficjalne. Nie wiemy na pewno, czy krążące w internecie arkusze faktycznie pokrywają się z tymi leżącymi na ławkach maturzystów. Autentyczność tych wszystkich zadań potwierdzi się ostatecznie dopiero po zakończeniu oficjalnego egzaminu przez CKE.

Harmonogram matur 2026 i najważniejsze terminy

Egzaminacyjny maraton potrwa blisko miesiąc. Matury pisemne dla wszystkich przedmiotów potrwają do 21 maja, w blokach porannych o 9:00 i popołudniowych o 14:00. Matury ustne są od 8 do 30 maja 2026 r. (oprócz 10, 17 i 24 maja). Poniżej prezentujemy najważniejsze daty dla egzaminów pisemnych (wszystkie startują o 9:00):

4 maja – język polski, poziom podstawowy 5 maja – matematyka, poziom podstawowy 6 maja – języki obce nowożytne, poziom podstawowy 7 maja – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny 8 maja – biologia, poziom rozszerzony 11 maja – matematyka, poziom rozszerzony 12 maja – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony 13 maja – chemia, poziom rozszerzony 14 maja – informatyka, poziom rozszerzony 15 maja – geografia, poziom rozszerzony 18 maja – historia, poziom rozszerzony 19 maja – fizyka, poziom rozszerzony 20 maja – język polski, poziom rozszerzony

Wyniki matur 2026 poznamy 8 lipca i wtedy też do szkół w całej Polsce trafią świadectwa. Osoby, którym powinie się noga tylko na jednym z egzaminów, dostaną szansę na poprawkę. Dodatkowa sesja pisemna ruszy 24 sierpnia, a ustna 25 sierpnia. Finalne wyniki poprawkowe zostaną ogłoszone 11 września.

