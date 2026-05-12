Nowa Toyota RAV4 wjeżdża do Polski. Już teraz masz okazję poznać ją bliżej

W segmencie SUV-ów ten model od lat wzbudza duże emocje i cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota RAV4 wjeżdża na polski rynek w swojej najnowszej odsłonie. Okazją do jej bliższego poznania są Dni Otwarte nowej Toyoty RAV4, zaplanowane w salonach marki w dniach 11-16 maja.

Szósta generacja Toyoty RAV4 to nie jest zwykły facelifting. W naTemat już mieliśmy okazję pojeździć najnowszą generacją. "Japończycy właśnie udowodnili, że potrafią zrobić auto, które nie tylko jest rozsądnym wyborem z tabelki w Excelu, ale też potrafi wywołać uśmiech na twarzy" – pisał Adam Nowiński.

Od 185 KM do imponujących zasięgów EV

Sercem nowej odsłony bestsellera są najnowsze napędy hybrydowe, które przeszły modernizację. Inżynierowie Toyoty postawili na mocniejszą sekcję elektryczną, co przekłada się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i elastyczność podczas wyprzedzania. Wybierając się do salonu podczas dni otwartych, warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie gamy.

Podstawowa oferta opiera się na pełnej hybrydzie. Model z napędem na przednią oś generuje teraz 185 KM mocy, co pozwala na sprint do setki w równe 8 sekund. Co ważne dla portfela użytkownika, średnie zużycie paliwa utrzymuje się na poziomie 4,9-5,2 l/100 km. Dla osób poszukujących lepszej trakcji przygotowano wersję z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i. Tutaj moc systemowa wzrasta do 194 KM, a czas startu do 100 km/h skraca się do 7,7 s, przy zachowaniu apetytu na paliwo w granicach 5,3-5,7 l/100 km.

Jednak to RAV4 Plug-in Hybrid tak naprawdę kradnie show. Nowa odmiana przednionapędowa oferuje 272 KM mocy i przyspiesza do setki w 7,5 s. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi od 184 do nawet 212 km w cyklu miejskim WLTP. To zasługa litowo-jonowego akumulatora o pojemności 22,7 kWh.

Dla najbardziej wymagających przygotowano wersję AWD-i o mocy 309 KM. Ten SUV osiąga 100 km/h w zaledwie 5,8 s. W ruchu miejskim przejedzie "na prądzie" od 171 do 199 km. Co istotne, nowa Toyota RAV4 umożliwia ładowanie prądem stałym (DC) o mocy 50 kW, co znacznie skraca czas postoju przy ładowarce. Choć pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach w lipcu, RAV4 Plug-in Hybrid można już zamawiać.

Rewolucja wewnątrz i System Arene

To, co najważniejsze, kryje się w kabinie. Nowy wirtualny kokpit jest nie tylko większy, ale przede wszystkim w pełni konfigurowalny. Centralnym punktem dowodzenia stał się ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala, obsługujący system Toyota Smart Connect+. Warto dodać, że Toyota zachowała fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji, co jest ukłonem w stronę bezpieczeństwa i intuicyjności.

Przełomem jest debiutujący system operacyjny Arene. To autorskie oprogramowanie Toyoty, które pozwala na niemal nieograniczoną personalizację samochodu oraz pełną integrację ze smartfonem. Arene to "mózg" pojazdu, który zarządza również sferą ochrony pasażerów.

W ramach pakietu Toyota T-MATE użytkownicy otrzymują czwartą generację Toyota Safety Sense. Inżynierowie udoskonalili znane już systemy, dzięki czemu nowa RAV4 potrafi szybciej wykrywać zagrożenia i wspomagać kierowcę w krytycznych sytuacjach na drodze. Komfort podróżowania podnosi również dopracowany układ jezdny.