Pierwszy półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Do wielkiego finału zakwalifikowało się dziesięć państw, w tym Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska z inspirowaną gospelem piosenką "Pray". W sobotę na wiedeńskiej scenie ponownie zobaczymy m.in. Finlandię i Serbię.
Tradycji musiało stać się zadość. Dziesięć państw biorących udział w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przeszło do finału, który odbędzie się w sobotę, 16 maja. Polsce dopisało szczęście. Na liście zakwalifikowanych reprezentantów znalazło się nazwisko Alicji Szemplińskiej.
Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026? Polska powalczy w finale
Europejska Unia Nadawców (EBU) ogłosiła, że o Kryształowy Mikrofon powalczą w najbliższą sobotę kraje, które zdobyły największą liczbą punktów w półfinałowym głosowaniu jurorów i telewidzów. Oto one:
Przypomnijmy, że do finału Eurowizji automatycznie przechodzą reprezentanci państw Wielkiej Piątki: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Podkreślmy jednak, że z tegorocznej rywalizacji wycofała się Hiszpania – razem z Holandią, Irlandią, Islandią oraz Słowenią bojkotuje konkurs ze względu na uczestnictwo Izraela.
Kiedy 2. półfinał Eurowizji 2026? (LISTA PAŃSTW)
Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji obejrzymy w czwartek, 14 maja, na kanale TVP1, platformie TVP VOD oraz oficjalnym profilu konkursu w serwisie YouTube. Tego dnia kolejność występów będzie prezentować się następująco:
1. Bułgaria – Dara ("Bangaranga")
2. Azerbejdżan – Jiva ("Just Go")
3. Rumunia – Alexandra Căpitănescu ("Choke me")
4. Luksemburg – Eva Marija ("Mother Nature")
5. Czechy – Daniel Zizka ("Crossroads")
6. Armenia – Simón ("Paloma Rumba")
7. Szwajcaria – Veronica Fusaro ("Alice")
8. Cypr – Antigoni ("Jalla")
9. Łotwa – Atvara ("Ēnā")
10. Dania – Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem")
11. Australia – Delta Goodrem ("Eclipse")
12. Ukraina – Leléka ("Ridnym")
13. Albania – Alis ("Nân")
14. Malta – Aidan ("Bella")
15. Norwegia – Jonas Lovv ("Ya ya ya")