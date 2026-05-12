Noam Bettan z Izraela wybuczany podczas 1. półfinału Eurowizji 2026 Fot. YouTuBe / Eurovision Song Contest

Podczas pierwszego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji występ reprezentanta Izraela, Noama Bettana, został zakłócony przez okrzyki publiczności, która jasno sprzeciwiła się działaniom jego państwa w Strefie Gazy. Gospodarz wydarzenia zapowiadał wcześniej, że w 2026 roku nie będzie cenzurować "buczenia".

70. Konkurs Piosenki Eurowizji wzbudza ogromne emocje w związku z uczestnictwem Izraela w europejskim święcie muzyki. W ramach protestu z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania (kraj należący do tzw. Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia.

Z tego samego powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej imprezy w Wiedniu. W inicjatywie wzięły udział również gwiazdy polskiej sceny muzycznej. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a swój głos niezadowolenia okazali m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.

Izrael wybuczany podczas 1. półfinału Eurowizji 2026. Co skandowała publiczność?

Noam Bettan to jedenasty wykonawca, który pojawił się na scenie pierwszego półfinału tegorocznej Eurowizji, który odbył się we wtorek (12 maja). W trakcie wykonywania piosenki "Michelle" reprezentant Izraela był momentami zagłuszany przez okrzyki niezadowolonych fanów eurowizyjnego show. "Stop ludobójstwu"; "Wolna Palestyna"; "Koniec wojny" – mogliśmy usłyszeć w tłumie. Według nieoficjalnych doniesień profilu Eurovision News na X (dawnym Twitterze) ochroniarze mieli siłą wyprowadzać protestujących.

Przypomnijmy, że w półfinale 69. Konkursu występ izraelskiej reprezentantki Yuval Raphael też odbył się przy akompaniamencie buczenia i gwizdania. Podobna sytuacja spotkała również Eden Golan w 2024 roku. Tak fani wyrażali swoje oburzenie w związku z dramatyczną sytuację w Strefie Gazy i działaniami prowadzonymi tam przez Siły Obronne Izraela.

Pod koniec minionego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym wyraźnie stwierdziła, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy. – Jest oczywiste, że istnieje zamiar zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy poprzez działania spełniające kryteria określone w Konwencji o Ludobójstwie – powiedziała wówczas przewodnicząca komisji, Navi Pillay, cytowana przez RMF24.

Izrael powalczy o Kryształowy Mikrofon w finale Eurowizji 2026

Noam Bettan zdobył wystarczającą liczbę głosów wśród jury i telewidzów. Tym samym Izrael znalazł się wśród państw, które powalczą o Kryształowy Mikrofon podczas sobotniego finału Eurowizji.