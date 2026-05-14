Delta Goodrem jest australijską gwiazdą. Teraz wystąpi na Eurowizji

Dla wielu widzów drugiego półfinału Eurowizji 2026 nazwisko Delta Goodrem mogło brzmieć znajomo, jeszcze zanim australijska reprezentantka pojawiła się na scenie w Wiedniu. I słusznie – to jedna z największych gwiazd australijskiego popu ostatnich dwóch dekad, którą Polacy mogą kojarzyć nie tylko z radiowych hitów, ale też z telewizji. Wielu widzów może być wręcz zaskoczonych, że tak rozpoznawalna artystka walczy o eurowizyjny finał.

W czwartek o awans do finalu walczy 15 państw: Bułgaria, Azerbejdżan, Rumunia, Luksemburg, Czechy, Armenia, Szwajcaria, Cypr, Łotwa, Dania, Ukraina, Albania, Malta, Norwegia i Australia. Australijską reprezentantką jest Delta Goodrem, którą dobrze znają widzowie na świecie, również w Polsce.

Delta Goodrem to światowa gwiazda. Znają ją również Polacy

Delta Goodrem od lat należy do grona najpopularniejszych australijskich wokalistek. Karierę zaczęła bardzo wcześnie – pierwszy singiel wydała już jako nastolatka, a prawdziwy przełom przyszedł na początku lat 2000. Jej debiutancki album "Innocent Eyes" okazał się gigantycznym sukcesem i do dziś pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się płyt w historii Australii. To właśnie wtedy świat usłyszał takie utwory jak "Born to Try", "Lost Without You" czy "Innocent Eyes", które uczyniły z niej międzynarodową gwiazdę popu.

Artystka szybko wyróżniła się na tle innych wokalistek charakterystycznym stylem – melancholijnymi, emocjonalnymi balladami, grą na pianinie i sceniczną charyzmą. Często występowała boso, co stało się jednym z jej znaków rozpoznawczych. W kolejnych latach współpracowała z wielkimi nazwiskami światowej muzyki, m.in. z Celine Dion, Andreą Bocellim czy Olivią Newton-John, a także koncertowała z największymi gwiazdami popu i country.

Polscy widzowie mogą kojarzyć ją również z aktorstwa. Goodrem występowała w kultowym australijskim serialu "Neighbours", znanym w Polsce jako "Sąsiedzi". Wcielała się tam w Ninę Tucker – rolę, która pomogła jej zdobyć popularność jeszcze przed eksplozją kariery muzycznej. Później pojawiała się także w innych produkcjach telewizyjnych i filmowych, między innymi w biograficznej historii poświęconej Olivii Newton-John oraz romantycznej komedii Netfliksa "Miłość w przestworzach", w której wystąpiła w głównej roli.

Jej życie zmieniło się dramatycznie w 2003 roku, gdy jako 18-latka usłyszała diagnozę chłoniaka Hodgkina. Wokalistka przeszła intensywne leczenie, obejmujące chemioterapię i radioterapię. O swoich doświadczeniach mówiła później bardzo otwarcie, a walka z chorobą mocno wpłynęła na jej twórczość. Album "Mistaken Identity", nagrywany w czasie leczenia, był jednym z najbardziej osobistych momentów w jej karierze. Goodrem wróciła jednak do zdrowia i przez kolejne lata konsekwentnie rozwijała swoją działalność muzyczną i telewizyjną.

Delta Goodrem na Eurowizji 2026. Jest jedną z faworytek

Dziś, ponad dwie dekady po debiucie, Delta Goodrem reprezentuje Australię na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 z utworem "Eclipse". Piosenka utrzymana jest w stylu, z którego artystka słynie od lat – to emocjonalna popowa ballada oparta na fortepianie i mocnym wokalu.

Goodrem uchodzi za jedną z największych gwiazd tegorocznej stawki, a bukmacherzy od tygodni zaliczają Australię do ścisłego grona faworytów całego konkursu. Przed drugim półfinałem zajmowała czwarte miejsce z 9-procentową szansą na wygraną.