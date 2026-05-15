Karol Nawrocki zgromadził 339 tys. zł oszczędności

Sąd Najwyższy opublikował nowe oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego. Widać w nim, że stan konta prezydenta RP zmienił się w ciągu roku. Wp.pl zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy Nawrocki nie podał jednak informacji o swoich zarobkach w Pałacu Prezydenckim.

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego widnieją już dwa oświadczenia majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Pierwsze – z datą 6.08.2025 roku, które do sądu wpłynęło 4.09.2025. Obejmujący wówczas urząd prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował oszczędności w wysokości 130 tys. zł, mieszkanie spółdzielcze własnościowe (57 m kw.) oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni 58 m kw. z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc.

Oprócz tego w oświadczeniu został wymieniony kredyt hipoteczny (całkowita kwota do spłaty 199 981 zł) oraz Program Rodzina 800 Plus (dochód w wysokości 11 200 zł).

Najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta z datą 31 marca 2026 dotyczy całego 2025 roku.

Z nowego oświadczenia wynika, że prezydent zgromadził oszczędności w wysokości 339 tys. zł. Kwestia mieszkań pozostaje ta sama – w jednym z nich ma mieszkać jego mama. Wysokość kredytu hipotecznego do spłaty wynosi zaś 197 783 tys. zł, a w ramach programu 800 plus Karol Nawrocki zgromadził 19,2 tys. zł. W pozostałych punktach oświadczenia – typu dom, inne nieruchomości, gospodarstwo rolne, czy pojazd mechaniczny, widnieje napis "nie dotyczy".

Jak podaje Wirtualna Polska, różnica w wysokości zgromadzonych oszczędności nie oznacza, że tyle wyniosły zarobki prezydenta, gdyż on, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, nie ujawnia, ile zarobił w Pałacu Prezydenckim. "W rubryce 'inne dane o stanie majątkowym', w której Duda zamieszczał co roku informacje o prezydenckim wynagrodzeniu, Nawrocki wpisał jedynie 'Program Rodzina 800Plus'" – podaje serwis.

Andrzej Duda w swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym za 2024 roku zadeklarował m.in. oszczędności w wysokości ok. 150 tys. zł na kontach bankowych oraz 400 euro i 1500 dolarów. Wymienił także polisę ubezpieczeniową o wartości 85 tys. zł. Razem z małżonką byli współwłaścicielami mieszkania o powierzchni 132 mkw. oraz garażu 19 mkw. Prezydent był też właścicielem działki o powierzchni 325 mkw.

Odręcznie dopisał także wysokość uposażenia prezydenta RP. Z tego tytułu uzyskał wówczas dochód w wysokości 304,2 tys. zł brutto. Dla porównania, np. w 2020 roku z uposażenia prezydenckiego uzyskał ponad 241 tys. zł brutto.

Sprawa kawalerki w kampanii wyborczej

Przypomnijmy, w czasie kampanii wyborczej w 2025 roku sprawa majątku Karola Nawrockiego budziła powszechne zainteresowanie. Zwłaszcza za sprawą słynnej 28-metrowej kawalerki i historii jej przejęcia od pana Jerzego, która w maju, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, wywołała w Polsce potężną burzę.