Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wystartował. Usłyszymy reprezentantkę Polski Fot. YouTuBe / Eurovision Song Contest

Ruszył wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. W wyścigu po Kryształowy Mikrofon bierze udział Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski. Autorka piosenki "Pray" ma silną konkurencję. Faworytami bukmacherów są m.in. Finlandia, Australia i Bułgaria.

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji rozpoczął się w sobotę (16 maja) o godz. 21 w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Polskę reprezentuje w nim Alicja Szemplińska z inspirowanym muzyką gospel utworem "Pray" – w pierwszym półfinale Eurowizji polska artystka zachwyciła wszystkich silnym głosem, tym samym poprawiając swoją pozycję w rankingu potencjalnych laureatów Kryształowego Mikrofonu.

– Moim zdaniem występ Alicji w półfinale był bardzo, bardzo wyróżniający się. (...) Poziom wokalny pierwszego półfinału był raczej niski, a Alicja na tym tle zdecydowanie się wyróżniła, ponieważ technicznie jest znakomita – tak półfinałowy występ Szemplińskiej ocenił w rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny, dziennikarz, członek redakcji Eurowizja.org oraz OGAE Polska.

Relacja z wielkiego finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026

Transmisja na żywo z Wiener Stadthalle rozpoczęła się od krótkiego klipu z udziałem JJ-a – zwycięzcy 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który w Bazylei wykonał utwór "Wasted Love". Tradycji stało się zadość: przy akompaniamencie Filharmoników Wiedeńskich 25-letni muzyk otworzył wielkie wydarzenie nowym utworem ze swojego repertuaru. Chodzi o singiel "Unknown". Następnie – w trakcie parady wszystkich 25 kandydatów na Kryształowy Mikrofon – JJ zaśpiewał piosenkę, która rok temu przyniosła mu zwycięstwo. Z ust publiczności momentalnie wydobyły się okrzyki radości.

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026 (LISTA)

Wiemy, gdzie fani "święta muzyki" mogą śledzić transmisję na żywo z wydarzenia. Lista państw, którym udało się dostać do wielkiego finału, prezentuje się następująco (kolejność występów zgodna z oficjalnym losowaniem):

Dania : Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem Niemcy : Sarah Angels – Fire Izrael : Noam Bettan – Michelle Belgia : Essyla – Dancing on the Ice Albania : Alis – Nan Grecja : Akylas – Ferto Ukraina : Leleka – Ridnym Australia : Delta Goodrem – Eclipse Serbia : Lavina – Kraj Mene Malta : Aidan – Bella Czechy : Daniel Zizka – Crossroads Bułgaria : Dara – Bangaranga Chorwacja : Lelek – Andromeda Wielka Brytania : Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Francja : Monroe – Regarde Mołdawia : Satoshi – Viva, Moldova! Finlandia : Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin Polska : Alicja – Pray Litwa : Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Szwecja : Felicia – My System Cypr : Antigoni – Jalla Włochy : Sal Da Vindi – Per Sempre Si Norwegia : Jonas Lovv – Ya Ya Ya Rumunia : Alexandra Căpitănescu – Choke Me Austria : Cosmo – Tanzschein