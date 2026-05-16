Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji
Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wystartował. Usłyszymy reprezentantkę Polski

Ruszył wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. W wyścigu po Kryształowy Mikrofon bierze udział Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski. Autorka piosenki "Pray" ma silną konkurencję. Faworytami bukmacherów są m.in. Finlandia, Australia i Bułgaria.

Artykuł aktualizowany na żywo.

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji rozpoczął się w sobotę (16 maja) o godz. 21 w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Polskę reprezentuje w nim Alicja Szemplińska z inspirowanym muzyką gospel utworem "Pray"w pierwszym półfinale Eurowizji polska artystka zachwyciła wszystkich silnym głosem, tym samym poprawiając swoją pozycję w rankingu potencjalnych laureatów Kryształowego Mikrofonu.

Moim zdaniem występ Alicji w półfinale był bardzo, bardzo wyróżniający się. (...) Poziom wokalny pierwszego półfinału był raczej niski, a Alicja na tym tle zdecydowanie się wyróżniła, ponieważ technicznie jest znakomita – tak półfinałowy występ Szemplińskiej ocenił w rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny, dziennikarz, członek redakcji Eurowizja.org oraz OGAE Polska.

Relacja z wielkiego finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026

Transmisja na żywo z Wiener Stadthalle rozpoczęła się od krótkiego klipu z udziałem JJ-azwycięzcy 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który w Bazylei wykonał utwór "Wasted Love". Tradycji stało się zadość: przy akompaniamencie Filharmoników Wiedeńskich 25-letni muzyk otworzył wielkie wydarzenie nowym utworem ze swojego repertuaru. Chodzi o singiel "Unknown". Następnie – w trakcie parady wszystkich 25 kandydatów na Kryształowy Mikrofon – JJ zaśpiewał piosenkę, która rok temu przyniosła mu zwycięstwo. Z ust publiczności momentalnie wydobyły się okrzyki radości.

Kolejność występów w finale Eurowizji 2026 (LISTA)

Wiemy, gdzie fani "święta muzyki" mogą śledzić transmisję na żywo z wydarzenia. Lista państw, którym udało się dostać do wielkiego finału, prezentuje się następująco (kolejność występów zgodna z oficjalnym losowaniem):

  1. Dania: Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem
  2. Niemcy: Sarah Angels – Fire
  3. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  4. Belgia: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Albania: Alis – Nan
  6. Grecja: Akylas – Ferto
  7. Ukraina: Leleka – Ridnym
  8. Australia: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Serbia: Lavina – Kraj Mene
  10. Malta: Aidan – Bella
  11. Czechy: Daniel Zizka – Crossroads
  12. Bułgaria: Dara – Bangaranga
  13. Chorwacja: Lelek – Andromeda
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Francja: Monroe – Regarde
  16. Mołdawia: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Polska: Alicja – Pray
  19. Litwa: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Szwecja: Felicia – My System
  21. Cypr: Antigoni – Jalla
  22. Włochy: Sal Da Vindi – Per Sempre Si
  23. Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Austria: Cosmo – Tanzschein