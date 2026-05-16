Satoshi, reprezentant Mołdawii w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji
Gdzie i o której godzinie obejrzeć finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji? Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji startuje już w sobotę wieczorem. Transmisję na żywo z konkursu organizowanego w Wiedniu fani święta muzyki znajdą w kilku miejscach. Doroczna impreza będzie emitowana nie tylko przez TVP. O Kryształowy Mikrofon powalczy reprezentantki Polski, Alicja Szemplińska.

W nocy z soboty na niedzielę dowiemy się, kto zostanie laureatem Kryształowego Mikrofonu. W Wiener Stadthalle w Wiedniu odbędzie się uroczysty finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który wielu wiernych miłośników postanowiło w tym roku zbojkotować ze względu na kontrowersje wokół uczestnictwa Izraela. Z udziału w wydarzeniu, którym od 1956 roku żyje cała Europa (i nie tylko), wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia.

W sobotnim widowisku na wiedeńskiej scenie usłyszymy Alicję Szemplińską, która z dumą reprezentuje Polskę inspirowanym muzyką gospel utworem zatytułowanym "Pray". Polka zachwyciła publiczność swoim głosem podczas 1. półfinału Eurowizji.

Transmisję na żywo z 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube.

Lista państw, którym udało się dostać do wielkiego finału, prezentuje się następująco (kolejność występów zgodna z oficjalnym losowaniem):

  1. Dania: Soren Torpegaard Lund – For Vi Gar Hjem
  2. Niemcy: Sarah Angels – Fire
  3. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  4. Belgia: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Albania: Alis – Nan
  6. Grecja: Akylas – Ferto
  7. Ukraina: Leleka – Ridnym
  8. Australia: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Serbia: Lavina – Kraj Mene
  10. Malta: Aidan – Bella
  11. Czechy: Daniel Zizka – Crossroads
  12. Bułgaria: Dara – Bangaranga
  13. Chorwacja: Lelek – Andromeda
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Francja: Monroe – Regarde
  16. Mołdawia: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Polska: Alicja – Pray
  19. Litwa: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Szwecja: Felicia – My System
  21. Cypr: Antigoni – Jalla
  22. Włochy: Sal Da Vindi – Per Sempre Si
  23. Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Austria: Cosmo – Tanzschein

Do finału Eurowizji 2026 zakwalifikowało się 25 państw, w tym zwycięzca poprzedniej edycji i tzw. Wielka Piątka, która co roku z automatu przechodzi do ostatniego etapu konkursu. Z powodu rezygnacji Hiszpanii ekskluzywne grono zmniejszyło się do Wielkiej Czwórki. Tworzą ją: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Gospodarzem tegorocznego show jest Austria.

W rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny – dziennikarz, członek redakcji Eurowizja.org i OGAE Polska – przewiduje, że "czeka nas bardzo ciekawy finał". – Powiedziałbym, że walka o zwycięstwo może rozegrać się między Danią, Australią i Francją. Być może w tym gronie znajdzie się też Grecja, choć akurat w jej triumf wierzę trochę mniej. No i niestety muszę powiedzieć też o Izraelu – mówi.