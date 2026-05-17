Bułgaria wygrała 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Dara zdobyła Kryształowy Mikrofon za utwór "Bangaranga". Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski, która wykonała w Wiener Stadthalle utwór "Pray", nie znalazła się na podium. Poznaliśmy pełne wyniki muzycznej rywalizacji.
Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w sobotę (16 maja) w hali sportowej Wiener Stadthalle w Wiedniu (i był relacjonowany na żywo przez naTemat), został rozstrzygnięty. Niestety reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska – wykonawczyni inspirowanej muzyką gospel piosenki "Pray", która w pierwszym półfinale zachwyciła wielu telewidzów – nie sięgnęła po wygraną.
Zwycięzcą 70. Konkursu Piosenki Eurowizji została Bułgaria z utworem "Bangaranga" wykonanym przez Darę, która otrzymała łącznie 516 punktów od jury i telewidzów. Tym samym wiemy, gdzie odbędzie się kolejna odsłona "europejskiego święta muzyki".
Eurowizja 2025: wyniki konkursu w Wiedniu (LISTA)
Tuż za Bułgarią znalazł się Izrael z 343 punktami i Rumunia z wynikiem 296. Pełne wyniki tegorocznego konkursu (razem z punktacją) prezentują się tak:
- Bułgaria (Dara, Bangaranga) – 516 pkt
- Izrael (Noam Bettan, Michelle) – 343 pkt
- Rumunia (Alexandra Căpitănescu, Choke Me) – 296 pkt
- Australia (Delta Goodrem, Eclipse) – 287pkt
- Włochy (Sal Da Vindi, Per Sempre Si) – 281 pkt
- Finlandia (Linda Lampenius i Pete Parkkonen, Liekinheitin) – 279 pkt
- Dania (Soren Torpegaard Lund, For Vi Gar Hjem) – 243 pkt
- Mołdawia (Satoshi, Viva, Moldova!) – 226 pkt
- Ukraina (Leleka, Ridnym) – 221 pkt
- Grecja (Akylas, Ferto) – 220 pkt
- Francja (Monroe, Regarde) – 158 pkt
- Polska (Alicja, Pray) – 150 pkt
- Albania (Alis, Nan) – 145 pkt
- Norwegia (Jonas Lovv, Ya Ya Ya) – 134 pkt
- Chorwacja (Lelek, Andromeda) – 124 pkt
- Czechy (Daniel Zizka, Crossroads) – 113 pkt
- Serbia (Lavina, Kraj Mene) – 90 pkt
- Malta (Aidan, Bella) – 89 pkt
- Cypr (Antigoni, Jalla) – 75 pkt
- Szwecja (Felicia, My System) – 51 pkt
- Belgia (Essyla, Dancing on the Ice) – 36 pkt
- Litwa (Lion Ceccah, Sólo Quiero Más) – 22 pkt
- Niemcy (Sarah Angels, Fire) – 12 pkt
- Austria (Cosmo, Tanzschein) – 6 pkt
- Wielka Brytania (Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Drei) – 1 pkt
Kim jest Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026 z Bułgarii?
Laureatka Kryształowego Mikrofonu, Dara, mogła pochwalić się absolutnie odlotowym stagingiem, który wymagał od niej ciągłego ruchu. Wielu miłośnikom konkursu energiczna "Bangaranga" przypominała utwór "ZARI" Mariny Satti z 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Darina Nikołaewa Jotowa ma 27 lat. Muzyka towarzyszy jej życiu odkąd tylko pamięta. W Narodowej Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnej Warnie uczyła się śpiewu folklorystycznego, a w 2015 roku zajęła trzecie miejsce w finale bułgarskiej edycji talent show "X-Factor" – miała wówczas zaledwie 16 lat.
– "Bangaranga” to muzyka pop z folklorystycznym zacięciem. Samo słowo pochodzi z jamajskiego slangu – oznacza zgiełk, zamieszanie, piękny rodzaj nieporządku. Ma w sobie tę surową, fonetyczną moc, która wymyka się każdemu tłumaczeniu – czujesz ją, zanim ją zrozumiesz – tak o swoim zwycięskim utworze mówiła w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Independent".
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku właścicielem Kryształowego Mikrofonu został reprezentant Austrii, JJ, który w Bazylei zaśpiewał utwór "Wasted Love". Śpiewak operowy z Wiednia otrzymał łącznie 436 punktów od jury i telewidzów.