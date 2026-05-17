W mediach głośno zrobiło się ostatnio o rzekomym zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Choć przedstawiciele rządu starają się uspokajać nastroje, w dyskusji na ten temat pojawiają się różne głosy. Na platformie X rozwinęła się zaś ostra wymiana zdań między premierem Donaldem Tuskiem, a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
W ostatnich dniach zagraniczne media donosiły o możliwości redukcji wojsk USA w Polsce. Działania te mogą być elementem szerszej strategii Pentagonu, która ma doprowadzić do ograniczenia liczby sił USA na całym obszarze Unii Europejskiej. O tych doniesieniach pisaliśmy szerzej już wcześniej w naTemat.
W sprawie uspokajał już premier Donald Tusk. "Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski" – zapewniał szef polskiego rządu. Między Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim rozwinęła się jednak mała wojenka, w której każdy z nich chce dorzucić swoje trzy grosze i postawić ostatnie słowo.
Kolejna odsłona sporu. Jarosław Kaczyński punktuje premiera
Jarosław Kaczyński ostro zareagował na wpis Donalda Tuska, dalej zarzucając mu to samo, co wcześniej, czyli bezpośrednią odpowiedzialność za pogorszenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Lider Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że polityka obecnego szefa rządu systematycznie niszczyła zaufanie w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, czego bezpośrednim skutkiem ma być spadek poziomu bezpieczeństwa obywateli. Dodatkowo Kaczyński ocenił styl komunikacji premiera jako nazbyt emocjonalny, widząc w tym wyraz politycznej słabości oraz próbę maskowania popełnionych błędów.
"Bezpieczeństwo i pozycję w NATO buduje się na zaufaniu, które Tusk konsekwentnie podważał. Dzisiaj mamy tego skutki: spadek bezpieczeństwa Polek i Polaków. Rozedrganie i rozemocjonowanie Tuska są tylko potwierdzeniem jego słabości i ogromnych błędów, jakie popełnił. Żal patrzeć..." – poinformował prezes PiS w serwisie X.