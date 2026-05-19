Po krótkiej przerwie drogowcy znowu wracają na warszawski odcinek trasy Toruńskiej. Nocny remont S8 ruszył tej nocy (18-19 maja), a to oznacza jedno: potężne utrudnienia w ruchu na S8 między węzłem Marki a Łabiszyńską.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace drogowe na S8 będą prowadzone wyłącznie w godzinach 20:00 - 5:00. Cel? Minimalizacja strat w nerwach i czasie pasażerów.
Tym razem ciężki sprzęt do budowy wjedzie na prawą część jezdni, co automatycznie odetnie niektóre wjazdy i zjazdy. Na pierwszy ogień idzie nitka w kierunku Białegostoku. Jeśli wracacie z pracy później albo pracujecie na nocki, przygotujcie się na niespodzianki.
Szczegółowy harmonogram utrudnień na S8 (18-23 maja)
Żebyście nie obudzili się z ręką w nocniku, albo raczej w gigantycznym korku przed zamkniętym zjazdem, rozpisaliśmy dla was ten drogowy rollercoaster dzień po dniu. Oto jak wyglądają zaplanowane zamknięcia zjazdów S8:
Komunikacja miejska i ograniczenia prędkości
To nie jest tylko problem ludzi zamkniętych w swoich wygodnych SUV-ach. Prace na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej uderzą rykoszetem w pasażerów ZTM. Brak ciągłości połączenia z trasą główną sprawi, że komunikacja miejska w Warszawie w tym rejonie pojedzie trasami objazdowymi.
Zmieni się obsługa przystanków zlokalizowanych w sąsiedztwie popularnego centrum handlowego przy Głębockiej. Jeśli jeździcie tam autobusami, sprawdzajcie komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego na bieżąco.
I jeszcze jedna kluczowa kwestia bezpieczeństwa (i waszych portfeli, bo drogówka lubi stać w takich miejscach). Na całym remontowanym odcinku trasy wprowadzono drastyczne ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Nawet jeśli w środku nocy droga wyda wam się pusta, nie warto ryzykować mandatu ani, co gorsza, wjechania w maszynę drogową.
Nowe pasy ruchu na S8 i moście Grota-Roweckiego
To nie jest tylko zwykły remont asfaltu. Projekt przebudowy S8 od Powązek do Marek zakłada wprowadzenie rozwiązań, o które kierowcy i eksperci apelowali od lat. Kluczowe punkty to:
Poprawa płynności ruchu na S8 to cel nadrzędny. Po "przerobieniu odcinka od Marek do Łabiszyńskiej drogowcy przeniosa się dalej, zapewne w rejon mostu Grota. Koniec całych prac zaplanowano na koniec sierpnia tego roku.