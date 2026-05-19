Wraca armagedon na S8 od Marek do Łabiszyńskiej Fot. GDDKiA

Po krótkiej przerwie drogowcy znowu wracają na warszawski odcinek trasy Toruńskiej. Nocny remont S8 ruszył tej nocy (18-19 maja), a to oznacza jedno: potężne utrudnienia w ruchu na S8 między węzłem Marki a Łabiszyńską.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace drogowe na S8 będą prowadzone wyłącznie w godzinach 20:00 - 5:00. Cel? Minimalizacja strat w nerwach i czasie pasażerów.

Tym razem ciężki sprzęt do budowy wjedzie na prawą część jezdni, co automatycznie odetnie niektóre wjazdy i zjazdy. Na pierwszy ogień idzie nitka w kierunku Białegostoku. Jeśli wracacie z pracy później albo pracujecie na nocki, przygotujcie się na niespodzianki.

Szczegółowy harmonogram utrudnień na S8 (18-23 maja)

Żebyście nie obudzili się z ręką w nocniku, albo raczej w gigantycznym korku przed zamkniętym zjazdem, rozpisaliśmy dla was ten drogowy rollercoaster dzień po dniu. Oto jak wyglądają zaplanowane zamknięcia zjazdów S8:

Noc 18/19 maja (poniedziałek/wtorek): Szykujcie alternatywne trasy już od godziny 22:00. Niezbędne będzie całkowite zamknięcie wyjazdu z ul. Łabiszyńskiej na S8 . Noc 19/20 maja (wtorek/środa): Przenosimy się kawałek dalej. Pojawią się spore utrudnienia na węźle Głębocka . Wykonawca będzie tu ręcznie kierował ruchem na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą. Noga z gazu i oczy dookoła głowy. Noce 20-22 maja (środa–piątek): To będzie kulminacyjny moment całej operacji. Drogowcy będą kłaść tam nowy asfalt. Efekt? Ponownie zostanie zamknięty wyjazd z Łabiszyńskiej , a zaraz po nim drogowcy odetną zjazd na węzeł Głębocka . Noc 22/23 maja (piątek/sobota): Na koniec tygodnia dostaniemy lekką ulgę. Będzie odtwarzane oznakowanie poziome na S8 . Dobra wiadomość jest taka, że malowanie pasów nie będzie już wymagało zamykania wjazdów i wyjazdów z trasy głównej.

Komunikacja miejska i ograniczenia prędkości

To nie jest tylko problem ludzi zamkniętych w swoich wygodnych SUV-ach. Prace na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej uderzą rykoszetem w pasażerów ZTM. Brak ciągłości połączenia z trasą główną sprawi, że komunikacja miejska w Warszawie w tym rejonie pojedzie trasami objazdowymi.

Zmieni się obsługa przystanków zlokalizowanych w sąsiedztwie popularnego centrum handlowego przy Głębockiej. Jeśli jeździcie tam autobusami, sprawdzajcie komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego na bieżąco.

I jeszcze jedna kluczowa kwestia bezpieczeństwa (i waszych portfeli, bo drogówka lubi stać w takich miejscach). Na całym remontowanym odcinku trasy wprowadzono drastyczne ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Nawet jeśli w środku nocy droga wyda wam się pusta, nie warto ryzykować mandatu ani, co gorsza, wjechania w maszynę drogową.

Nowe pasy ruchu na S8 i moście Grota-Roweckiego

To nie jest tylko zwykły remont asfaltu. Projekt przebudowy S8 od Powązek do Marek zakłada wprowadzenie rozwiązań, o które kierowcy i eksperci apelowali od lat. Kluczowe punkty to:

Dodatkowe pasy ruchu między węzłami Wisłostrada i Marymoncka . To tam najczęściej dochodzi do "wąskiego gardła", gdzie auta próbujące włączyć się do ruchu blokują główną nitkę. Dodatkowy pas wjazdowy na most Grota-Roweckiego . Zmiana dotyczy wjazdu od strony wschodniej Białołęki. Każdy, kto rano próbuje przebić się z tamtej strony Wisły, wie, że ten jeden pas więcej może być "game changerem".