Trasa S8, węzeł Łabiszyńska
Wraca armagedon na S8 od Marek do Łabiszyńskiej Fot. GDDKiA

Po krótkiej przerwie drogowcy znowu wracają na warszawski odcinek trasy Toruńskiej. Nocny remont S8 ruszył tej nocy (18-19 maja), a to oznacza jedno: potężne utrudnienia w ruchu na S8 między węzłem Marki a Łabiszyńską.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace drogowe na S8 będą prowadzone wyłącznie w godzinach 20:00 - 5:00. Cel? Minimalizacja strat w nerwach i czasie pasażerów.

Tym razem ciężki sprzęt do budowy wjedzie na prawą część jezdni, co automatycznie odetnie niektóre wjazdy i zjazdy. Na pierwszy ogień idzie nitka w kierunku Białegostoku. Jeśli wracacie z pracy później albo pracujecie na nocki, przygotujcie się na niespodzianki.

Szczegółowy harmonogram utrudnień na S8 (18-23 maja)

Żebyście nie obudzili się z ręką w nocniku, albo raczej w gigantycznym korku przed zamkniętym zjazdem, rozpisaliśmy dla was ten drogowy rollercoaster dzień po dniu. Oto jak wyglądają zaplanowane zamknięcia zjazdów S8:

  • Noc 18/19 maja (poniedziałek/wtorek): Szykujcie alternatywne trasy już od godziny 22:00. Niezbędne będzie całkowite zamknięcie wyjazdu z ul. Łabiszyńskiej na S8.
  • Noc 19/20 maja (wtorek/środa): Przenosimy się kawałek dalej. Pojawią się spore utrudnienia na węźle Głębocka. Wykonawca będzie tu ręcznie kierował ruchem na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą. Noga z gazu i oczy dookoła głowy.
  • Noce 20-22 maja (środa–piątek): To będzie kulminacyjny moment całej operacji. Drogowcy będą kłaść tam nowy asfalt. Efekt? Ponownie zostanie zamknięty wyjazd z Łabiszyńskiej, a zaraz po nim drogowcy odetną zjazd na węzeł Głębocka.
  • Noc 22/23 maja (piątek/sobota): Na koniec tygodnia dostaniemy lekką ulgę. Będzie odtwarzane oznakowanie poziome na S8. Dobra wiadomość jest taka, że malowanie pasów nie będzie już wymagało zamykania wjazdów i wyjazdów z trasy głównej.

    • Komunikacja miejska i ograniczenia prędkości

    To nie jest tylko problem ludzi zamkniętych w swoich wygodnych SUV-ach. Prace na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej uderzą rykoszetem w pasażerów ZTM. Brak ciągłości połączenia z trasą główną sprawi, że komunikacja miejska w Warszawie w tym rejonie pojedzie trasami objazdowymi.

    Zmieni się obsługa przystanków zlokalizowanych w sąsiedztwie popularnego centrum handlowego przy Głębockiej. Jeśli jeździcie tam autobusami, sprawdzajcie komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego na bieżąco.

    I jeszcze jedna kluczowa kwestia bezpieczeństwa (i waszych portfeli, bo drogówka lubi stać w takich miejscach). Na całym remontowanym odcinku trasy wprowadzono drastyczne ograniczenie prędkości do 60 km/h.

    Nawet jeśli w środku nocy droga wyda wam się pusta, nie warto ryzykować mandatu ani, co gorsza, wjechania w maszynę drogową.

    Nowe pasy ruchu na S8 i moście Grota-Roweckiego

    To nie jest tylko zwykły remont asfaltu. Projekt przebudowy S8 od Powązek do Marek zakłada wprowadzenie rozwiązań, o które kierowcy i eksperci apelowali od lat. Kluczowe punkty to:

  • Dodatkowe pasy ruchu między węzłami Wisłostrada i Marymoncka. To tam najczęściej dochodzi do "wąskiego gardła", gdzie auta próbujące włączyć się do ruchu blokują główną nitkę.
  • Dodatkowy pas wjazdowy na most Grota-Roweckiego. Zmiana dotyczy wjazdu od strony wschodniej Białołęki. Każdy, kto rano próbuje przebić się z tamtej strony Wisły, wie, że ten jeden pas więcej może być "game changerem".

    • Poprawa płynności ruchu na S8 to cel nadrzędny. Po "przerobieniu odcinka od Marek do Łabiszyńskiej drogowcy przeniosa się dalej, zapewne w rejon mostu Grota. Koniec całych prac zaplanowano na koniec sierpnia tego roku.