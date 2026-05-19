Isac Andic nie żyje. To on założył Mango Fot. Shutterstock / Tupungato; naTemat

Od sprzedawcy koszulek na szkolnym korytarzu do właściciela jednej z największych sieci modowych świata – historia Isaka Andica to gotowy scenariusz na film. Dziś jednak ta opowieść ma mroczny finał: miliarder zginął w grudniu 2024 roku, a jego syn staje właśnie przed obliczem prawa pod zarzutem ojcobójstwa.

Isak Andic urodził się w 1953 roku w Stambule, w rodzinie sefardyjskich Żydów. Jego życiorys od pierwszych stron brzmi jak klasyczna opowieść o imigranckim sukcesie, która tak dobrze rezonuje ze współczesną wrażliwością społeczną. Pod koniec lat 60. XX wieku wyemigrował wraz z krewnymi do Katalonii i zaczął sprzedawać koszulki swoim kolegom ze szkoły średniej. Następnie zajął się prowadzeniem hurtowni i sprzedawaniem ubrań na targowiskach ulicznych.

Nie było w tym nic glamour. Żadnych inwestorów, żadnych funduszy venture capital, żadnych znajomości w świecie wielkiego biznesu. Był za to instynkt handlowy, pracowitość i – co kluczowe – wizja. Andic nie sprzedawał ubrań. On sprzedawał styl życia, jeszcze zanim ta fraza stała się marketingowym komunałem.

Bracia Isak Andic i Nahman Andic otworzyli pierwszy sklep Mango w Barcelonie w 1984 roku. Rok później firma miała pięć punktów sprzedaży. To, co początkowo było małym zespołem, zaczęło się stopniowo rozrastać. Nazwa "Mango" nie była przypadkowa – jak głosi firmowa legenda, Andic wybrał ją po skosztowaniu tego owocu podczas podróży na Filipiny. Egzotyczna, słodka, zapamiętywalna – jak i cała marka.

Mango kontra Zara – druhna, nie królowa

W świecie fast fashion istnieje niepisana hierarchia. Na jej szczycie od dekad króluje Zara i jej właściciel, Amancio Ortega – drugi człowiek Hiszpanii w rankingach bogactwa. Andic przez lata funkcjonował w cieniu swojego rodaka, ale nie przeszkadzało mu to budować własnego imperium metodycznie i konsekwentnie.

Z biegiem lat Mango otworzyło 2800 sklepów w ponad 120 krajach. Firma zatrudnia obecnie ponad 15 tysięcy pracowników. To nie jest wynik przypadku ani koniunktury – to efekt świadomej strategii ekspansji, którą Andic realizował przez cztery dekady.

Mango okazało się pionierem w jednym obszarze, który dziś jest standardem branżowym: współpracy z celebrytami. Jednym z aspektów, w których Mango było pionierską marką, była współpraca z gwiazdami. Siostry Cruz – Penélope i Monica – które zaprojektowały część kolekcji i zagrały w kampaniach na kilka sezonów, zainaugurowały ten trend. Kolejne gorące nazwiska były tylko kwestią czasu – Miranda Kerr, Andrés Velencoso czy piłkarz Gerard Piqué to tylko niektóre ze znanych twarzy, które reklamowały Mango. Głośnym echem odbiła się współpraca z Kate Moss oraz Carą Delevingne.

Co ciekawe, Mango uruchomiło własną platformę e-commerce już w 1995 roku – dekadę przed tym, zanim większość firm zrozumiała, że internet to nie fanaberia, lecz przyszłość handlu. Andic rozumiał to wcześniej niż niemal ktokolwiek inny w branży.

Miliarder z Barcelony: majątek i pozycja

Isak Andic był uznawany za najbogatszego mieszkańca Katalonii, a jego majątek w 2024 roku szacowany był na 4,5 mld euro. Czyniło go to jednocześnie czwartym najbogatszym człowiekiem w całej Hiszpanii – kraju, w którym nie brakuje wielkich fortun i dynastii biznesowych.

Ale Andic nie był tylko człowiekiem liczb. W trakcie swojej kariery zajmował stanowisko członka rady doradczej prestiżowej szkoły biznesu IESE, wiceprezesa Banco Sabadell oraz członka International Advisory Board Generalitat de Catalunya. Był też związany z Fundación Amigos del Museo del Prado. To portret kogoś, kto rozumiał, że biznes to nie wyizolowana wyspa, lecz część szerszego ekosystemu społecznego i kulturowego.

Przychody Mango w 2024 roku wyniosły niemal 3,4 mld euro. Dla porównania – to wynik lepszy niż przychody wielu krajowych budżetów. Andic stworzył coś, co przekroczyło ramy zwykłego biznesu i stało się częścią globalnej kultury modowej.

Tragedia w górach Montserrat

14 grudnia 2024 roku świat mody i biznesu obiegła wstrząsająca wiadomość. Isak Andic zginął podczas wędrówki po paśmie górskim w pobliżu Barcelony. 71-latek poślizgnął się i spadł w ponad 100-metrową przepaść.

71-letni Isak Andic wędrował z rodziną w masywie Montserrat, jednym z najbardziej malowniczych rejonów Katalonii, położonym kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Montserrat to miejsce, które Katalończycy kochają – poszarpane skały, klasztor, widoki zapierające dech. Nikt tego dnia nie spodziewał się tragedii.

Dyrektor generalny Mango, Toni Ruiz, potwierdził śmierć założyciela w oficjalnym komunikacie. "Isak był przykładem dla nas wszystkich. Poświęcił swoje życie Mango, pozostawiając niezatarty ślad dzięki swojej strategicznej wizji, inspirującemu przywództwu i niezachwianemu zaangażowaniu w wartości, które sam zaszczepił w naszej firmie" – mogliśmy przeczytać.

Kondolencje złożyli premier Hiszpanii Pedro Sánchez oraz prezydent Katalonii Salvador Illa, który opisał Andica jako "oddanego przedsiębiorcę, który przyczynił się do uczynienia Katalonii wielką i do pokazania jej światu."

Wypadek czy zbrodnia? Mroczny zwrot w śledztwie

To, co początkowo wyglądało na tragiczny wypadek podczas rodzinnej wyprawy, z czasem zaczęło nabierać niepokojących kształtów. Jedynym świadkiem tragedii był Jonathan Andic, najstarszy syn miliardera.

Jonathan miał składać sprzeczne zeznania, a relacje z ojcem były napięte, co wzbudziło podejrzenia śledczych. Sprawa oficjalnie wróciła na wokandę w marcu 2025 roku. Służby wznowiły postępowanie, a status Jonathana Andica zmieniono ze świadka na osobę objętą dochodzeniem.

Na niekorzyść syna przemawiały nie tylko niespójności w zeznaniach. Partnerka zmarłego, Estefania Knuth, miała stwierdzić, że relacje między Isakiem a Jonathanem w ostatnich tygodniach przed wypadkiem były bardzo napięte. Do konfliktu miało się przyczyniać zarządzanie firmą: w 2025 roku Isak ograniczył kompetencje syna, po tym, gdy Mango miało problemy finansowe.

We wtorek, 19 maja 2026 roku, mężczyzna został zatrzymany przez katalońską policję i przewieziony do sądu w Martorell. Świat mody i biznesu wstrzymał oddech.

Spór o schedę wart miliardy

Za tragedią i śledztwem kryje się jeszcze jeden wymiar – finansowy. Majątek Andica szacowany był na około 4,5 mld euro. Przedsiębiorca zarządzał firmą przez spółkę holdingową, w której udziały miała trójka jego dzieci: Jonathan, Judith i Sarah. Po śmierci Isaka Andica wybuchł spór o podział ogromnego majątku.

W testamencie pojawiła się również Estefania Knuth. Według nieoficjalnych informacji kobieta nie była usatysfakcjonowana wysokością przyznanego jej udziału. To tylko dolało oliwy do ognia w rodzinnych konfliktach, które – jak się okazuje – trwały już przed tragicznym wypadkiem.

Historia rodziny Andiców jest dziś tematem, który przykuwa uwagę nie tylko mediów branży modowej, ale i ogólnoświatowych serwisów. To opowieść o tym, jak wielkie pieniądze mogą komplikować nawet najintymniejsze relacje – między ojcem a synem.

Spuścizna, której nie da się zburzyć

Niezależnie od tego, jak zakończy się śledztwo i co przyniesie wyrok w sprawie Jonathana Andica, jedno jest pewne: spuścizna Isaka Andica w świecie mody jest nienaruszalna. Mango działa w ponad 120 krajach (również w Polsce), zatrudnia blisko 17 tysięcy pracowników i generuje przychody przekraczające 3 mld euro rocznie. To dowód na to, że jeden człowiek z jasną wizją i żelazną konsekwencją może zmienić oblicze globalnego rynku.

Andic był kimś więcej niż przedsiębiorcą. Był emigrantem, który udowodnił, że kraj urodzenia nie definiuje horyzontu możliwości. Był wizjonerem, który rozumiał modę nie jako kaprys sezonu, lecz jako wyraz tożsamości. I był człowiekiem, który – jak mówili o nim przyjaciele – potrafił być jednocześnie surowy w biznesie i ciepły w relacjach osobistych.