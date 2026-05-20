Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jak przekazał Tomasz Siemoniak, to Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Wszyscy trafili już do aresztu.
ABW działało w tej sprawie na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Zatrzymanym zarzuca się "działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym".
"Wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy" – przekazał minister koordynator Tomasz Siemoniak.
Więcej informacji wkrótce.