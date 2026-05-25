Nie żyje Stanisław Janicki. Legendarny dziennikarz filmowy, krytyk, pisarz i popularyzator kina zmarł 25 maja 2026 roku w wieku 92 lat. Informację o jego śmierci potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Dla kilku pokoleń widzów był przede wszystkim twarzą kultowego programu "W starym kinie", który przez ponad trzy dekady przypominał Polakom magię dawnego kina.

Program "W starym kinie", emitowany w Telewizji Polskiej od 1967 do 1999 roku, przeszedł do historii jako najdłużej nadawany cykl filmowy w polskiej telewizji. Janicki przypominał w nim klasyki polskiego i światowego kina z lat 20., 30. i 40., a także sylwetki wielkich gwiazd przedwojennego ekranu, takich jak Eugeniusz Bodo, Jadwiga Smosarska, Adolf Dymsza czy słynna Pola Negri.

Janicki należał do grona tych ludzi kultury, którzy nie tylko opowiadali o filmach, ale potrafili sprawić, że widzowie naprawdę je pokochali. Dla milionów widzów w czasach PRL-u jego program był często jedynym kontaktem z dawnym Hollywood i światową klasyką kina.

Jego spokojny głos, nienaganna polszczyzna i ogromna wiedza sprawiły, że stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej telewizji. Znakiem rozpoznawczym dziennikarza były ciemne okulary, które początkowo zakładał z powodu ostrego światła studyjnego. Z czasem stały się jednak częścią jego wizerunku i symbolem "W starym kinie".

Stanisław Janicki nie żyje. Nikt tak nie opowiadał o kinie

Choć dla szerokiej publiczności pozostanie przede wszystkim prowadzącym "W starym kinie", jego dorobek był znacznie szerszy. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim był doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą akademickim oraz autorem licznych książek o historii filmu. Pracował m.in. dla miesięczników "Film" i "Kino", a także prowadził zajęcia na Uniwersytet Śląski.

Janicki realizował również filmy dokumentalne i programy poświęcone historii kina oraz wybitnym twórcom. Współtworzył projekty związane z Andrzejem Wajdą, Danutą Szaflarską czy Eugeniuszem Bodo (dzielił się również nieoczywistymi faktami o słynnym aktorze), pisał też scenariusze i był autorem reportaży telewizyjnych.

Po zakończeniu emisji "W starym kinie" nie zniknął z życia publicznego. Nadal prowadził spotkania filmowe, pisał książki i komentował historię kina w radiu oraz telewizji. Współpracował m.in. z kanałem Kino Polska, gdzie w programie "W Iluzjonie" przedstawiał widzom klasyczne produkcje z pierwszej połowy XX wieku. Był też autorem radiowego cyklu "Odeon Stanisława Janickiego" w RMF Classic, gdzie przez ponad 20 lat opowiadał słuchaczom o historii i tajemnicach światowego kina.

W ostatnich latach życia wciąż aktywnie uczestniczył w wydarzeniach filmowych i pozostawał jednym z najbardziej cenionych popularyzatorów historii kina w Polsce. Komentował także współczesne sukcesy rodzimej kinematografii, w tym polskie filmy nominowane do Oscara.