Karol Nawrocki ostatecznie zadecydował, kto zostanie nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Będzie to sędzia Zbigniew Kapiński. Ten wybór z pewnością wywoła falę komentarzy w środowisku prawniczym.
W poniedziałek 25 maja odbył się oficjalny briefing prasowy rzecznika prasowego prezydenta RP, Rafała Leśkiewicza. To właśnie podczas tego spotkania z dziennikarzami poinformowano opinię publiczną o najnowszym ruchu głowy państwa w kwestii najważniejszych stanowisk w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Zgodnie z oficjalnie przekazanym komunikatem, sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Decyzja prezydenta przecina tym samym trwające spekulacje i wyznacza kierunek, w jakim będzie funkcjonować ta kluczowa dla państwa instytucja w najbliższych latach. Jak argumentował Rafał Leśkiewicz, nowy prezes Sądu Najwyższego "specjalizuje się w prawie karnym, przede wszystkim w procedurze karnej".
