Anna Wilska zaginęła na Majorce. Śledczy mają spory problem

Trwają poszukiwania 33-letniej Anny Wilskiej, która zaginęła na Majorce w połowie kwietnia. Polka wcześniej sygnalizowała kradzież dokumentów i miała wysłać wiadomość do rodziny z konta obcego mężczyzny. Teraz okazuje się, że śledczy stracili ważny dowód w sprawie.

Anna Wilska pochodzi z miejscowości Ostrowite Prymasowskie niedaleko Gniezna. Przez lata mieszkała w Hamburgu, a w listopadzie 2025 roku zdecydowała się na przeprowadzkę na Majorkę. To właśnie stamtąd po raz ostatni kontaktowała się z rodziną. W poszukiwania zaginionej Polki włączyły się nie tylko polskie służby, ale także hiszpańskie oraz międzynarodowi detektywi.

Przed zaginięciem (13 kwietnia) Anna Wilska rozmawiała z bratem za pośrednictwem komunikatora internetowego, jednak połączenie nagle zostało przerwane. Cztery dni później do bliskiej znajomej Polka wysłała niepokojącą wiadomość, która pochodziła z instagramowego konta obcego mężczyzny. Za autorkę podała się Wilska i przekazała, że została okradziona na plaży i straciła telefon, paszport oraz wszystkie dokumenty.

Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Koordynator międzynarodowego zespołu detektywów Dawid Burzacki w rozmowie z dziennikiem "Fakt" przekazał, że teraz śledczy stracili ważny dowód w sprawie. Mowa o zapisie z monitoringu z komisariatu, na którym 33-latka miała zgłosić kradzież. Materiał został nadpisany po ok. miesiącu i starsze nagrania przepadły, czyli m.in. to z jej zgłoszenia.

– Pomimo prowadzonych działań, zarówno nam, jak i hiszpańskiej policji, nie udało się zabezpieczyć monitoringu, który pozwoliłby jednoznacznie ustalić, czy Anna sama zgłosiła się na komisariat policji w celu zgłoszenia kradzieży dokumentów, czy też była tam w towarzystwie osoby, od której później wysłała swoją ostatnią wiadomość do znajomych – powiedział detektyw.

Dotychczasowe ustalenia i niepokojący brak świadków

Na razie detektywi ustalili, że kobieta na pewno nie opuściła Majorki przy użyciu swoich danych osobowych ani drogą lotniczą, ani promową. – Niestety nadal nie zgłosiły się osoby, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy widziały Annę na wyspie lub posiadają informacje dotyczące miejsca, w którym mogła przebywać czy mieszkać. To bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę skalę ruchu turystycznego na Majorce – podkreślił detektyw.

Zwrócono też szczególną uwagę na mężczyznę, który jako ostatni widział Polkę i to z jego telefonu miała wysłać wiadomość. Teraz jednak według doniesień "Faktu" miał on usunąć swój profil w mediach społecznościowych. W ocenie służb mężczyzna może być kluczowym świadkiem w sprawie zaginięcia Polki.

Rodzina i śledczy wciąż apelują o pomoc w poszukiwaniach. Szczególnie zwracają się do osób, które w ostatnim czasie były w rejonie Palma de Mallorca.

Rysopis i dane kontaktowe. Jak pomóc w poszukiwaniach Anny Wilskiej?

W internecie szeroko rozpowszechniany jest rysopis zaginionej Polki. Podróżujący proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby odpowiadające poniższemu opisowi:

Wiek: 33 lata Wzrost: ok. 175 cm Budowa ciała: szczupła postura Włosy: brunetka z jasnymi refleksami, średniej długości Oczy: niebieskie Znaki szczególne: charakterystyczny ślad po szczepionce na lewym ramieniu

Wszelkie informacje można przekazywać hiszpańskiej policji pod numerami 112 lub 091 (Policía Nacional), a także kontaktować się z polskim konsulatem.