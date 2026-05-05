Policja apeluje o wsparcie jej starań w ustaleniu tożsamości mężczyzny. 18 kwietnia stracił on przytomność w autobusie linii numer 15. Od ponad dwóch tygodni policja stara się dotrzeć do tego, kim jest nieznana osoba.
18 kwietnia 2026 roku na trasie łączącej Bytom z Zabrzem zasłabł młody mężczyzna. To osoba w wieku około 30–40 lat. Jego tożsamość jest ciężka do ustalenia. Pomimo wcześniejszych apelów nikt, kto mógłby rozpoznać mężczyznę ze zdjęcia, nie zgłosił się do funkcjonariuszy.
Mężczyzna, który zasłabł w autobusie linii 15, wciąż nie odzyskał świadomości. Niepokojący incydent na trasie Zabrze Goethego – Bytom Dworzec budzi słuszne obawy komendy w Bytomiu. Funkcjonariusze podejmują intensywne działania, mające na celu ustalenie, kim jest nieprzytomna osoba.
W związku z sytuacją policja wystosowała ogólnopolski apel, który ma pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, co może przełożyć się na wyjaśnienie okoliczności wypadku, a także umożliwić udzielenie mu bardziej precyzyjnej pomocy.
W tej sytuacji liczą się nawet detale pokroju niewielkich interakcji. Każda, nawet niepozorna informacja może ułatwić funkcjonariuszom ustalenie tożsamości mężczyzny.
Znasz tego mężczyznę? Policja prosi o kontakt
By ustalić tożsamość mężczyzny, policja zdecydowała się na opublikowanie informacji na temat jego wyglądu i odzienia:
Znakiem szczególnym mężczyzny jest charakterystyczny tatuaż na prawym ramieniu z napisem "OMERTA". Może on nawiązywać do książki autora Ojca Chrzestnego, Mario Puzo, o właśnie tym tytule. Słowo wywodzi się z Włoch i oznacza kodeks honorowy, będący oporem wobec władzy.
Osoby, które mają informacje na temat mężczyzny, mogą skontaktować się z funkcjonariuszami pod numerem telefonu 47 85 33 280. Policja potwierdza także, że możliwy jest też kontakt osobisty. Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu mieści się na ul. Powstańców Warszawskich 74.