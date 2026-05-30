Maja Chwalińska pokonała trzecią wielką gwiazdę na kortach Rolanda Garrosa, tym razem z Grecji. Polka miała trudne zadanie, bo goniła wynik od stanu 1:6. W pozostałych setach rozłożyła jednak na łopatki Marię Sakkari. 24-latka zagra o ćwierćfinał na wielkim szlemie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Po dwóch zwycięstwach z Qinwen Zheng i Elise Mertens, które okrzyknięto sensacyjnymi, Polka była pewna, że z Paryża wyjedzie z najlepszym wynikiem na wielkoszlemowym turnieju w swojej w karierze.

W sobotę 30 maja przed 24-laktą zadanie również było arcytrudne, ponieważ w trzeciej rundzie jej rywalką była Greczynka Maria Sakkari, w przeszłości trzecia rakieta świata.