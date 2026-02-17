Magda Linette zwyciężyła z Jekateriną Aleksandrową na WTA 1000 w Dubaju. Shutterstock/Mai Groves

Magda Linette pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. To piąte zwycięstwo tenisistki nad zagraniczną rywalką. Linette świetnie rozpoczęła rywalizację w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju, przezwyciężyła późniejsze problemy i wyprzedziła faworytkę. Teraz czeka ją spotkanie z kolejną mocną przeciwniczką.

To gorący okres dla fanów sportowych emocji. We Włoszech trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, a naszym narodowym bohaterem został 19-letni Kacper Tomasiak. Równolegle w Dubaju toczą się zacięte tenisowe rozgrywki. Polacy mają kolejny powód do radości i dumy: Magda Linette właśnie pokonała faworytkę i przeszła do kolejnej rundy turnieju.

Magda Linette wygrała z Jekateriną Aleksandrową na WTA 1000 w Dubaju

Magda Linette w pierwszej rundzie Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 pokonała rywalkę z Nowej Zelandii, Lulu Sun. We wtorek, 17 lutego, w godzinach porannych polskiego czasu w Dubaju toczyła się kolejna zacięta rywalizacja między pochodzącą z Poznania tenisistką a jej przeciwniczką z Rosji, Jekateriną Aleksandrową. Polka wyszła zwycięsko ze starcia w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Mecz trwał godzinę i 44 minuty.

Nasza zawodniczka na początku rywalizacji na korcie znacznie wyprzedziła swoją przeciwniczkę i wygrała w otwierającej partii z korzystnym wynikiem 6:2. Linette przysporzyła Aleksandrowej sporych problemów, ale po przerwie Rosjanka objęła prowadzenie 5:1. Polka częściowo odrobiła stratę, ale set zakończył się pomyślnie dla jej rywalki.

Trzeci set należał do Magdy Linette. Ta wykorzystywała każdy błąd Aleksandrowej. W pewnym momencie prowadziła już nawet 5:0. Ostatecznie Aleksandrowa zdobyła honorowego gema. I choć Rosjanka była faworytką starcia, to Polka pozostawiła ją znacznie w tyle. Polka wygrała 6:2, 4:6, 6:1.

Linette w kolejnej rundzie. Zmierzy się z Clarą Tauson

Kolejnym wyzwaniem dla Magdy Linette będzie starcie z Clarą Tauson. Pochodząca z Danii zawodniczka w ubiegłym roku dwukrotnie ścierała się na korcie z Polką. Tauson wygrała pojedynek na kortach Rolanda Garrosa, tymczasem Linette była górą w Nottingham.

Clara Tauson w drugiej rundzie trwającego turnieju zwyciężyła z Peyton Stearns, a wcześniej pokonała Sofię Kenin. Teraz Dunka i Polka zmierzą się na korcie w walce o ćwierćfinał WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships 2026.