Apple CarPlay Ultra trafi do innych aut. Nie będzie już tylko zabawką dla bogaczy Materiały prasowe Apple

Amerykańskie media motoyzacyjne podają, że Apple CarPlay Ultra nie będzie już dostępny tylko w Aston Martinach. Technologiczny gigant z Cupertino ma trafić takze do innych aut. Na pierwszy ogień: koncern Hyundai Motor Group.

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Kiedy rok temu technologiczny gigant z Cupertino pokazał światu CarPlay Ultra, fani nowinek i gadżetów w motoryzacji wstrzymali oddech. Obietnica była potężna: koniec z nudnym, kwadratowym kafelkiem rzuconym na środek deski rozdzielczej. Zamiast tego dostaliśmy system, który całkowicie przejmuje kontrolę nad wszystkimi ekranami w aucie, łącznie z zegarami przed oczami kierowcy. Świetnie, ale...

Cyfrowa rewolucja Apple zjeżdża do ludu

Przez ostatni rok sytuacja wyglądała niemal komicznie. Apple stworzyło genialne oprogramowanie, ale żeby z niego skorzystać, trzeba było najpierw zostawić w salonie brytyjskiej marki siedmiocyfrową kwotę. Dla przeciętnego kierowcy CarPlay Ultra był jak koncept, który ładnie wygląda na konferencjach, ale ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

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Na szczęście Amerykanie od początku mieli inny plan, a luksusowe coupe były tylko pokazem siły. Już w maju 2025 roku Apple oficjalnie potwierdziło, że lista partnerów jest znacznie dłuższa.

Teraz, jak wynika z najnowszych doniesień ze świata technologii, machina ruszyła. Nowy Apple CarPlay ma w ciągu najbliższych miesięcy zadebiutować w samochodach marek, które masowo zalewają polskie i europejskie drogi. Mowa o koncernie Hyundai Motor Group, co oznacza, że zaawansowany system zobaczymy na pokładzie nowych modeli marek Hyundai, Kia oraz w niektórych krajach Genesis.

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Czym jest CarPlay Ultra?

Jeśli myślicie, że to tylko kolejna aktualizacja zmieniająca kolory ikonek, jesteście w głębokim błędzie. To całkowity przewrót w tym, jak smartfon komunikuje się z samochodem.

Do tej pory CarPlay działał w "piaskownicy", czyli system pozwalał wyświetlić mapę Google, puścić muzykę ze Spotify i odebrać połączenie, ale nie miał pojęcia o tym, co dzieje się z autem.

CarPlay Ultra oferuje głębszą integrację z systemami pojazdu, o jakiej wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. iPhone podłączony do samochodu staje się jego cyfrowym mózgiem. System z Cupertino nie tylko pobiera dane z aplikacji w telefonie, ale też bezbłędnie przetwarza informacje dostarczane bezpośrednio z komputera pokładowego.

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Co to oznacza w praktyce dla kierowcy? Zestaw wskaźników przed kierowcą wyświetli:

aktualną prędkość i obroty silnika, dokładny poziom paliwa lub stan naładowania baterii, bieżące ciśnienie w oponach , temperaturę silnika i statystyki podróży.

Mało tego, Apple wbudowało w swój system dedykowane aplikacje do sterowania radiem i klimatyzacją oraz pełne wsparcie dla systemów kamer, w tym obsługę kamery cofania. Koniec z ciągłym przełączaniem się między natywnym, często topornym systemem producenta a mapą z telefonu. Wszystko działa w ramach jednego, spójnego i piekielnie szybkiego ekosystemu.

Jedną z największych bolączek systemów inforozrywki była ich powtarzalność. Niezależnie od tego, czy wsiadałeś do małego hatchbacka, czy dużego SUV-a, system z telefonu wyglądał identycznie. W przypadku nowej generacji jest zupełnie inaczej. Interfejs CarPlay Ultra jest projektowany indywidualnie dla każdego modelu i konkretnej marki.

Projektanci Apple ściśle współpracują z inżynierami motoryzacyjnymi, aby grafika idealnie komponowała się z charakterem wnętrza. Kierowcy otrzymają do dyspozycji różne opcje projektowe, od skrajnie minimalistycznych, przez klasyczne zegary z cyfrowymi wskazówkami, aż po nowoczesne, futurystyczne wykresy.

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Będziesz mógł zmienić wygląd swoich zegarów tak łatwo, jak zmieniasz tarczę w Apple Watchu.

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Kiedy premiera w nowych modelach?