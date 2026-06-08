Apple CarPlay Ultra
Apple CarPlay Ultra trafi do innych aut. Nie będzie już tylko zabawką dla bogaczy Materiały prasowe Apple

Amerykańskie media motoyzacyjne podają, że Apple CarPlay Ultra nie będzie już dostępny tylko w Aston Martinach. Technologiczny gigant z Cupertino ma trafić takze do innych aut. Na pierwszy ogień: koncern Hyundai Motor Group.

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Kiedy rok temu technologiczny gigant z Cupertino pokazał światu CarPlay Ultra, fani nowinek i gadżetów w motoryzacji wstrzymali oddech. Obietnica była potężna: koniec z nudnym, kwadratowym kafelkiem rzuconym na środek deski rozdzielczej. Zamiast tego dostaliśmy system, który całkowicie przejmuje kontrolę nad wszystkimi ekranami w aucie, łącznie z zegarami przed oczami kierowcy. Świetnie, ale...

Cyfrowa rewolucja Apple zjeżdża do ludu

Przez ostatni rok sytuacja wyglądała niemal komicznie. Apple stworzyło genialne oprogramowanie, ale żeby z niego skorzystać, trzeba było najpierw zostawić w salonie brytyjskiej marki siedmiocyfrową kwotę. Dla przeciętnego kierowcy CarPlay Ultra był jak koncept, który ładnie wygląda na konferencjach, ale ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Na szczęście Amerykanie od początku mieli inny plan, a luksusowe coupe były tylko pokazem siły. Już w maju 2025 roku Apple oficjalnie potwierdziło, że lista partnerów jest znacznie dłuższa.

Teraz, jak wynika z najnowszych doniesień ze świata technologii, machina ruszyła. Nowy Apple CarPlay ma w ciągu najbliższych miesięcy zadebiutować w samochodach marek, które masowo zalewają polskie i europejskie drogi. Mowa o koncernie Hyundai Motor Group, co oznacza, że zaawansowany system zobaczymy na pokładzie nowych modeli marek Hyundai, Kia oraz w niektórych krajach Genesis.

Czym jest CarPlay Ultra?

Jeśli myślicie, że to tylko kolejna aktualizacja zmieniająca kolory ikonek, jesteście w głębokim błędzie. To całkowity przewrót w tym, jak smartfon komunikuje się z samochodem.

Do tej pory CarPlay działał w "piaskownicy", czyli system pozwalał wyświetlić mapę Google, puścić muzykę ze Spotify i odebrać połączenie, ale nie miał pojęcia o tym, co dzieje się z autem.

CarPlay Ultra oferuje głębszą integrację z systemami pojazdu, o jakiej wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. iPhone podłączony do samochodu staje się jego cyfrowym mózgiem. System z Cupertino nie tylko pobiera dane z aplikacji w telefonie, ale też bezbłędnie przetwarza informacje dostarczane bezpośrednio z komputera pokładowego.

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Co to oznacza w praktyce dla kierowcy? Zestaw wskaźników przed kierowcą wyświetli:

  • aktualną prędkość i obroty silnika,
  • dokładny poziom paliwa lub stan naładowania baterii,
  • bieżące ciśnienie w oponach,
  • temperaturę silnika i statystyki podróży.

    • Mało tego, Apple wbudowało w swój system dedykowane aplikacje do sterowania radiem i klimatyzacją oraz pełne wsparcie dla systemów kamer, w tym obsługę kamery cofania. Koniec z ciągłym przełączaniem się między natywnym, często topornym systemem producenta a mapą z telefonu. Wszystko działa w ramach jednego, spójnego i piekielnie szybkiego ekosystemu.

    Jedną z największych bolączek systemów inforozrywki była ich powtarzalność. Niezależnie od tego, czy wsiadałeś do małego hatchbacka, czy dużego SUV-a, system z telefonu wyglądał identycznie. W przypadku nowej generacji jest zupełnie inaczej. Interfejs CarPlay Ultra jest projektowany indywidualnie dla każdego modelu i konkretnej marki.

    Projektanci Apple ściśle współpracują z inżynierami motoryzacyjnymi, aby grafika idealnie komponowała się z charakterem wnętrza. Kierowcy otrzymają do dyspozycji różne opcje projektowe, od skrajnie minimalistycznych, przez klasyczne zegary z cyfrowymi wskazówkami, aż po nowoczesne, futurystyczne wykresy.

    Będziesz mógł zmienić wygląd swoich zegarów tak łatwo, jak zmieniasz tarczę w Apple Watchu.

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    Kiedy premiera w nowych modelach?

    Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy realnie będziemy mogli z tego skorzystać bez konieczności kupowania brytyjskiego supersamochodu? Wygląda na to, że bardzo szybko. Dobrze poinformowany w kuluarach giganta z Cupertino Mark Gurman z Bloomberga zdradził, że CarPlay Ultra pojawi się w nowym samochodzie koncernu Hyundai lub Kia jeszcze w drugiej połowie tego roku.