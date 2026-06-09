Generał Gromosław Czempiński uniewinniony. Wyrok nie jest prawomocny Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Polskie Radio

Gen. Gromosław Czempiński został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa ciągnęła się od wielu lat i dotyczyła zarzutów o popełnienie przez byłego szefa UOP przestępstw korupcyjnych w związku z prywatyzacją spółek PLL LOT i Stoen.

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Były szef Urzędu Ochrony Państwa gen. Gromosław Czempiński wraz z sześcioma innymi mężczyznami został oskarżony o przestępstwa korupcyjne i pranie pieniędzy w związku z prywatyzacją spółek PLL LOT i Stoen jeszcze w grudniu 2019 roku. Wcześniej w tej sprawie od wielu lat toczyło się żmudne śledztwo.

Gen. Gromosław Czempiński uniewinniony. Prawnik o wyroku sądu

Informacje o wyroku ws. generała potwierdził dla naTemat.pl jego obrońca, adwokat Wojciech Łączewski. – Dobrze, że zapadł sprawiedliwy wyrok, szkoda, że tak późno. Osoba niewinna nie poniesie odpowiedzialności za hipotezy, jakie postawił prokurator – przekazał prawnik.

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Zapytany o to, czy całe postępowanie mogło mieć charakter procesu politycznego, adwokat Łączewski zwrócił uwagę na istotny kontekst. – Można odnosić takie wrażenie, biorąc pod uwagę, że generał wypowiedział słynne słowa dotyczące genezy PO, przypominane potem wielokrotnie przez prawicowe media – zauważył. Przypomnijmy, że generał wcześniej bywał celem działań ówczesnej władzy – opisywano choćby kuriozalne działanie polityków PiS, którzy wysłali Amerykanom teczki agentów służb, wśród których znalazły się także akta samego Czempińskiego.

Na koniec Łączewski dodał w rozmowie z naTemat.pl, że "argumenty prokuratora zostały zmiażdżone przez sąd". O pomyślnym dla generała finale poinformowała w mediach społecznościowych również kancelaria prawna WWP.

W wydanym na Facebooku komunikacie podkreślono: "Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 8 czerwca 2026 r. uniewinnił gen. Gromosława Czempińskiego od zarzutów składania propozycji korupcyjnych w związku z procesem prywatyzacji spółek Skarbu Państwa – Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz Stoen S.A.".

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"Wyrok Sądu Okręgowego kończy postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Na tym etapie nie jest jeszcze wiadome, czy prokuratura wniesie apelację w sprawie" – czytamy.

Sprawa generała Czempińskiego ciągnęła się od ponad 10 lat

Warto zaznaczyć, kim jest Wojciech Łączewski, reprezentujący uniewinnionego generała. To były sędzia, który za rządów PiS stał się jednym z najbardziej znienawidzonych przez ówczesną władzę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Sporo o jego losach mówi wywiad z sędzią Łączewskim w naTemat.pl. Głównym powodem tej politycznej niechęci był fakt, że to właśnie on skazał Mariusza Kamińskiego na karę więzienia. Po jego nieprawomocnym wówczas wyroku prezydent Duda ułaskawił Kamińskiego.

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Teraz w roli adwokata doprowadził on do uniewinnienia w sprawie, której początki sięgają ponad dekady wstecz. Pod koniec listopada 2011 roku, na polecenie ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, doszło do masowych zatrzymań podejrzanych w związku z wielką aferą prywatyzacyjną. Wśród nich znalazł się gen. Gromosław Czempiński. Śledczy oskarżyli ich o korupcję i pranie brudnych pieniędzy przy procesach prywatyzacyjnych PLL LOT (łapówki miały opiewać na milion dolarów) oraz Stoenu (1,4 mln zł).

Gen. Czempiński usłyszał zarzut przyjęcia – w porozumieniu z pozostałymi osobami – 1,4 mln zł nielegalnych korzyści majątkowych przy transakcji dotyczącej Stoenu, a także zarzut prania brudnych pieniędzy. W toku tego samego postępowania generałowi zarzucono później również nielegalne posiadanie broni.