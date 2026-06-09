Michał Wiśniewski
Dni Ursynowa 2026 zapowiadają się wspaniale. Szok, że taki line-up jest za darmo Fot. Shutterstock; YouTube / Michał Wiśniewski. Montaż: naTemat

Jeśli zastanawiacie się, co w Warszawie można robić w nadchodzący weekend, pojedźcie na południe miasta. Dni Ursynowa mają line-up, w którym każdy coś dla siebie znajdzie – od kultowych zespołów po topowe gwiazdy muzyki pop i hip-hopu. Wszystkie występy są za darmo, i to na tle wyjątkowego krajobrazu.

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Nadszedł czerwiec, a to oznacza, że w Warszawie znajdziecie mnóstwo wydarzeń, które nie wymagają od nikogo wyciągania portfela. Na początku każdego lata dzielnice obchodzą nieoficjalne święta, podczas których można za darmo w plenerze posłuchać znanej i lubianej muzyki. Tegoroczne Dni Ursynowa oferują naprawdę wyjątkowy repertuar. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, a miejsce koncertów jest wprost stworzone do aktywnego odpoczynku.

Dni Ursynowa 2026. Kiedy i kto wystąpi?

Dni Ursynowa – jak co roku – są organizowane na terenie parku im. Romana Kozłowskiego znajdującego się tuż pod Kopą Cwila, sztucznym wzniesieniem, z którego widać wszystko, co dzieje się na wielkiej scenie weekendowego eventu. Wśród krętych alejek zapewne znów zostaną postawione namioty i budki, w których chętni znajdą coś do przekąszenia i napicia się.

Pamiętam, że kilkanaście lat temu razem z kolegami i koleżankami ze szkoły kupiliśmy największą pizzę sprzedawaną na stoisku, a potem rozkoszowaliśmy się nią na górce, patrząc jednocześnie na tłum szalejący podczas koncertu Maanam.

Tegoroczna edycja lokalnego wydarzenia odbędzie się w piątek i sobotę, 1213 czerwca. Pierwszego dnia koncerty na scenie Dni Ursynowa rozpoczną się o godz. 16:30. Najpierw pod Kopą Cwila pojawi się zespół reggae Tabu, który ma spore grono fanów w Trójmieście. O godz. 17:50 zagra punkrockowa kapela z Bieszczad, czyli KSU. Następnie w line-upie znaleźli się: grupa LemON z Igorem Herbutem, artysta z wieloma radiowymi hitami na koncie Dawid Kwiatkowski (polski Justin Bieber), a także legenda polskiej muzyki – Ich Troje z Michałem Wiśniewskim w roli frontmena.

Dni Ursynowa: piątek, 12 czerwca

  • 16:30 – Tabu
  • 17:50 – KSU
  • 19:10 – LemON
  • 20:40 – Dawid Kwiatkowski
  • 22:20 – Ich Troje

    • Dalsza część artykułu poniżej.

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    Drugiego dnia planowane są koncerty gwiazd, o których każdy słyszał. O godz. 16:30 uczestnicy Dni Ursynowa usłyszą Lanberry, autorkę piosenek "Co ja robię tu", "Dzięki, że jesteś" i "Ostatni most". Po niej w parku im. Romana Kozłowskiego zaprezentuje się Fisz Emade Tworzywo, grupa łącząca hip-hop z jazzem, funkiem oraz trip hopem. Line-up zwieńczą: ikona rapu Peja / Slums Attack, słynny zespół alternatywny Myslovitz (bez Artura Rojka), a także Kult z Kazikiem Staszewskim przy mikrofonie.

    "Dni Ursynowa to nie tylko koncerty. Na odwiedzających czekać będą również liczni wystawcy – od rękodzielników, przez lokalne firmy i organizacje społeczne, aż po rozbudowaną odpłatną strefę gastronomiczną, [...]. Nie zabraknie atrakcji i niespodzianek – specjalnych stref tematycznych dla dzieci i dorosłych, interaktywnych instalacji oraz pokazów naukowych i artystycznych. Dni Ursynowa będą także okazją do promocji lokalnych inicjatyw oraz integracji mieszkańców".

    Urząd Dzielnicy Ursynów

    oficjalny komunikat dot. Dni Ursynowa 2026

    Dni Ursynowa: sobota, 13 czerwca

  • 16:00 – Lanberry
  • 17:30 – Fisz Emade Tworzywo
  • 18:50 – Peja / Slums Attack
  • 20:20 – Myslovitz
  • 21:50 – Kult

    • Impreza nie mogła mieć łatwiejszego dojazdu – odbywa się nieopodal wyjścia z metra Ursynów. Wystarczy przejść kawałek drogi przy ulicy Wawrzyńca Surowieckiego lub Końskim Jarem.